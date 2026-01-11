– Przez cały dzień otrzymywałem raporty od premier Julii Swyrydenko, od przedstawicieli rządu o sytuacji w obwodach. Głównymi tematami były prace naprawcze, energia elektryczna i ogrzewanie – powiedział ukraiński prezydent. Podkreślił, że są miejsca na Ukrainie, w których sytuacja jest „wyjątkowo trudna”.

Zaznaczył przy tym, że dotyczy to w szczególności niektórych miast i wsi położonych w obwodach graniczących z Rosją. Zełenski zapewnił, że w Kijowie trwają prace naprawcze po piątkowym ataku, a główny cel to przywrócenie dostaw energii do wszystkich domów.

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1418. dniu wojny Foto: PAP

Według relacji Zełenskiego, w obwodzie kijowskim (nie licząc Kijowa) prace prowadzi blisko 200 ekip naprawczych, wspieranych przez Państwową Służbę Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS). – Wiele zrobiono, ale nadal znaczna liczba rodzin jest bez prądu – przyznał. Ekipy remontowe działają także w obwodach dniepropietrowskim, zaporoskim, charkowskim i donieckim – powiedział Zełenski, zaznaczając, że sytuację utrudnia zimowa pogoda. – Właśnie taką pogodę Rosjanie próbują wykorzystać – ocenił.

Ukraina liczy na pociski z europejskich magazynów. Wołodymyr Zełenski zapowiada spotkanie

Ukraiński prezydent powiedział też w nagraniu, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych, że rozmawiał z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandrem Syrskim, a rozmowa dotyczyła obrony powietrznej oraz dostaw od sojuszników Ukrainy. – Co jest w drodze, czego potrzeba, jakie prośby nie zostały jeszcze spełnione i co musi zostać przyspieszone – doprecyzował.

– Główny priorytet to pociski do obrony powietrznej. Jutro odbędzie się spotkanie, na którym będziemy o tym rozmawiać. Potrzebny jest nowy wkład od partnerów biorących udział w programie PURL, jak również dostawy z magazynów w Europie. Rakiety są w magazynach, wiemy o tym, wiemy o tym wszystko – powinny być u naszych obrońców nieba – oświadczył Zełenski.