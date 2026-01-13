Rzeczpospolita
Wydarzenia
Głosowanie w drugiej turze na przewodniczącą Polski 2050 unieważnione

Krajowa Komisja Wyborcza partii Polska 2050 Szymona Hołowni wydało komunikat o unieważnieniu głosowania w drugiej turze. Termin kolejnego głosowania ma być podany w późniejszym terminie,

Aktualizacja: 13.01.2026 00:21 Publikacja: 12.01.2026 23:02

Kandydatki na przewodniczącą Polski 2050: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska

Foto: PAP, Paweł Supernak

Agnieszka Kazimierczuk

W poniedziałek 13 stycznia od godziny 16:00 do 22:00 trwała druga tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050. O stanowisko rywalizowały minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (277 głosów w I turze) oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (131 głosów).

Wbrew zapowiedziom, że wyniki zostaną podane najdalej godzinę po zakończeniu wyborów, nie doszło do tego – nieoficjalnie z powodów technicznych. Po północy Krajowa Komisja Wyborcza partii Polska 2050 Szymona Hołowni wydało komunikat o unieważnieniu głosowania w drugiej turze. Termin kolejnego głosowania ma być podany w późniejszym terminie, 

Krótka historia Polski 2050

Polska 2050 została powołana przez Szymona Hołownię po tym, gdy zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich w 2020 roku, zdobywając 13,87 procent głosów.  24 sierpnia 2020 zarejestrowano stowarzyszenie Polska 2050, a 26 marca 2021  - partię polityczną Polska 2050.

 Partia miała być  mądrym, otwartym centrum”, alternatywą dla skrajności polskiej sceny politycznej.

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku partia wystartowała w koalicji z PSL jako Trzecia Droga, uzyskując imponujące 14,4 procent głosów i 65 mandatów. To właśnie dzięki tym głosom mogła powstać koalicja rządowa KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, która odsunęła PiS od władzy po ośmiu latach rządów.

Trzecia Droga została oficjalnie rozwiązana w czerwcu 2025 roku po wyborach prezydenckich. Od tej pory Polska 2050 i PSL są analizowane w sondażach oddzielnie - z katastrofalnymi skutkami dla obu ugrupowań.

W swoim dzisiejszym liście do członków partii Hołownia napisał: Ta kampania wyborcza, stwierdzam to ze smutkiem, zamiast zbudować, wyniszczyła naszą partię. Obudziła w nas demony. Wspaniali działacze zmieniali się w ziejących nienawiścią agitatorów.

Przez cały rok narastały napięcia w koalicji. Hołownia wielokrotnie skarżył się na brak realizacji obietnic wyborczych przez głównego koalicjanta - Koalicję Obywatelską. Kulminacją było długotrwałe oczekiwanie na obiecane stanowisko wicepremiera, którego Polska 2050 ostatecznie nie otrzymała. Pod koniec września Rada Krajowa ugrupowania rekomendowała Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz na to stanowisko, ale nominacja nie nastąpiła.

Rezygnacja Szymona Hołowni

Pod koniec września 2025 roku Hołownia ogłosił, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później poinformował, że kandyduje na stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców - ostatecznie wybrano na nie byłego prezydenta Iraku Barhama Ahmeda Saliha.

Co po wyborach przewodniczącego?

17 stycznia odbędzie się Rada Krajowa ugrupowania, na której planowane jest pierwsze oficjalne wystąpienie nowego przewodniczącego.

Polityczni komentatorzy zauważają, że partia stoi przed fundamentalnym pytaniem: czy potrafi odnaleźć swoją tożsamość i odbudować poparcie, czy też - jak sugerują niektórzy  – będziemy świadkami końca tej formacji politycznej.

Polityka Partie Polityczne Osoby Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Paulina Hennig-Kloska Polska 2050
e-Wydanie
