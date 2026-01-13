Głosowanie w drugiej turze na przewodniczącą Polski 2050 unieważnione

W poniedziałek 13 stycznia od godziny 16:00 do 22:00 trwała druga tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050. O stanowisko rywalizowały minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (277 głosów w I turze) oraz minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (131 głosów).

Wbrew zapowiedziom, że wyniki zostaną podane najdalej godzinę po zakończeniu wyborów, nie doszło do tego – nieoficjalnie z powodów technicznych. Po północy Krajowa Komisja Wyborcza partii Polska 2050 Szymona Hołowni wydało komunikat o unieważnieniu głosowania w drugiej turze. Termin kolejnego głosowania ma być podany w późniejszym terminie,

Krótka historia Polski 2050

Polska 2050 została powołana przez Szymona Hołownię po tym, gdy zajął trzecie miejsce w wyborach prezydenckich w 2020 roku, zdobywając 13,87 procent głosów. 24 sierpnia 2020 zarejestrowano stowarzyszenie Polska 2050, a 26 marca 2021 - partię polityczną Polska 2050.

Partia miała być „mądrym, otwartym centrum”, alternatywą dla skrajności polskiej sceny politycznej.