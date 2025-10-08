Z tego artykułu dowiesz się: Jak zmieniała się postawa Donalda Trumpa wobec wojny na Ukrainie?

W jaki sposób Donald Trump zamierzał wpływać na konflikt między Rosją a Ukrainą?

Jakie były reakcje międzynarodowe na działania i wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczące Ukrainy?

W jaki sposób podejście Donalda Trumpa do konfliktu odzwierciedlało różnice między lokalną a międzynarodową retoryką?

Jakie kroki były podejmowane przez administrację Trumpa w celu rozwiązania konfliktu?

Jakie konsekwencje miały stanowisko i działania Donalda Trumpa w kontekście relacji amerykańsko-rosyjskich?

Donald Trump wielokrotnie podkreślał, że był przekonany, iż to właśnie wojna na Ukrainie będzie najłatwiejszym konfliktem do rozwiązania. – Dobrze się dogaduję z (Władimirem) Putinem i (...) bardzo się na nim zawiodłem – mówił Trump 7 października, podczas spotkania z premierem Kanady Markiem Carneyem. Jak wyliczyli dziennikarze, był to ósmy raz, gdy Trump wyraził swoje rozczarowanie Władimirem Putinem.

Wcześniej Trump mówił to samo już wielokrotnie, między innymi na początku września, gdy dziennikarze pytali go o upływ terminu postawionego Władimirowi Putinowi ultimatum. Wtedy również deklarował, że „zrobi wszystko, by zakończyć zabijanie”. To właśnie ta kwestia wydaje się być najczęściej powtarzana przez Donalda Trumpa.

Jak ewoluowały poglądy Donalda Trumpa w sprawie wojny Rosji z Ukrainą?

Można odnieść wrażenie, że Donald Trump, formułując wypowiedzi na temat wojny na Ukrainie, część przekazu kieruje do obywateli własnego kraju, a inną na użytek społeczności międzynarodowej. W tych pierwszych dominuje krytyka wobec Joe Bidena. Trump wielokrotnie powtarzał, że gdyby to on był prezydentem, do wojny „nigdy by nie doszło”. Przed wyborami prezydenckimi, o czym często mówił w kampanii, był zresztą przekonany, że wystarczy rozmowa z Władimirem Putinem, by zakończyć konflikt.

Dziennikarze stacji CNN przeszukali bazę danych Roll Call – portalu, który kataloguje wszystkie publiczne wystąpienia Trumpa. Okazało się, że w ciągu ostatniej doby przed objęciem urzędu Donald Trump przynajmniej 53 razy obiecał zakończenie wojny na Ukrainie. Stacja zauważyła, że podczas kampanii wyborczej w 2023 i 2024 r. Trump „wielokrotnie mówił i to poważnie, że zakończy wojnę na Ukrainie w ciągu 24 godzin od powrotu do Białego Domu lub nawet wcześniej”.