- Mówiłem, że to wyolbrzymienie – stwierdził Trump. Dodał, że nie uważa, by negocjacje w sprawie pokoju na Ukrainie trwały długo. - Objąłem urząd trzy miesiące temu. Ta wojna trwa od trzech lat. To wojna, do której nie doszłoby, gdybym był prezydentem. To wojna Bidena. To nie moja wojna. Nie mam z nią niczego wspólnego. (...) Ta wojna nigdy by się nie wydarzyła. Putin, by tego nie zrobił (gdybym był prezydentem) - mówił amerykański prezydent.



Donald Trump: Władimir Putin chciałby wziąć wszystko. Negocjuje, bo ja jestem prezydentem

Na pytanie czy pokój jest możliwy w sytuacji, gdy na czele Rosji stoi Władimir Putin, Trump odparł: „sądzę, że pokój jest możliwy”. - Sądzę, że jest możliwy ze mną, jako prezydentem. Jest bardzo prawdopodobny. Gdyby ktoś inny był prezydentem – bez szans – ocenił.



Krym trafił do Rosjan. Został im przekazany przez Baracka Husseina Obamę, nie przeze mnie. (...) Czy zostałby odebrany mnie, tak jak został odebrany Obamie? Nie, to by się nie zdarzyło Donald Trump, prezydent USA

- Sądzę, że Putin chciałby zakończyć to w inny sposób. Chciałby raczej przyjść i zabrać wszystko – mówił też Trump przekonując, że rosyjski przywódca jest gotów na pokojowe zakończenie wojny tylko dlatego, że on został prezydentem USA. - Uważam, że jestem jedynym, który może to wynegocjować. (...) Za nami bardzo dobre rozmowy i jesteśmy bardzo blisko porozumienia. Nie wierzę, by ktokolwiek inny mógł zawrzeć porozumienie – dodał.



Trump wyraził przekonanie, że również Wołodymyr Zełenski jest gotów na zawarcie porozumienia.