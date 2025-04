USA przedstawią Rosji swoje żądania? Witkoff jedzie do Moskwy z nowymi wytycznymi

Zgodnie z planem administracji Trumpa, elektrownia miałaby zostać przekazana pod nadzór USA, aby dostarczać energię elektryczną do miast zarówno pod kontrolą Ukrainy, jak i okupacją rosyjską.

Waszyngton stara się również zabezpieczyć dostęp Ukrainy przez rzekę Dniepr i przywrócić Kijowowi kontrolę nad terytoriami w obwodzie charkowskim, które są obecnie okupowane przez Rosję.

„Ostateczna” oferta USA dla Ukrainy

Portal Axios podał w środę, że Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie w Paryżu „ostateczną” ofertę porozumienia pokojowego, ostrzegając, że jeżeli obie strony nie zawrą wkrótce porozumienia, USA wycofają się z negocjacji.



W ofercie znalazło się m.in. uznanie przez Ukrainę aneksji Krymu, co zdecydowanie odrzucił prezydent Zełenski, podkreślając, że jest to niezgodne i z interesem Ukrainy, i z jej Konstytucją. Donald Trump zareagował na to pełnym oburzenia stwierdzeniem, że to prowokacyjne wypowiedzi Zełenskiego utrudniają zawarcia porozumienia pokojowego.



„To stwierdzenie jest bardzo szkodliwe dla negocjacji pokojowych z Rosją, ponieważ Krym został utracony wiele lat temu pod auspicjami prezydenta Baracka Husseina Obamy i nie jest nawet przedmiotem dyskusji” - stwierdził Trump na Truth Social.