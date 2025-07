Atak Izraela na Strefę Gazy. Ponad 58 tysięcy ofiar

Ministerstwo zdrowia w Strefie Gazy poinformowało w niedzielę, że od początku wojny między Izraelem a Hamasem w październiku 2023 r. zginęło ponad 58 tys. osób, a w ciągu ostatnich 24 godzin liczba ofiar śmiertelnych wzrosła o 139. Ministerstwo nie rozróżnia w swoich statystykach cywilów od bojowników, ale twierdzi, że ponad połowa ofiar to kobiety i dzieci.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa na Bliski Wschód Steve Witkoff powiedział w niedzielę, że jest „pełen nadziei” co do trwających w Katarze negocjacji w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Przekazał dziennikarzom w Teterboro w stanie New Jersey, że planuje spotkać się z urzędnikami wysokiej rangi Kataru przy okazji finału Klubowych Mistrzostw Świata FIFA.

Negocjacje mające na celu zapewnienie zawieszenia broni utknęły w martwym punkcie, a strony są podzielone w kwestii zakresu ewentualnego wycofania się Izraela z palestyńskiej enklawy. Izraelski premier Beniamin Netanjahu miał zwołać w niedzielę wieczorem posiedzenie ministrów, aby omówić najnowsze wydarzenia w rozmowach.

W Katarze trwają pośrednie rozmowy w sprawie amerykańskiej propozycji 60-dniowego zawieszenia broni, ale optymizm, który pojawił się w zeszłym tygodniu w związku z ze zbliżającym się porozumieniem, w dużej mierze wygasł, a obie strony oskarżają się nawzajem o nieustępliwość.

Netanjahu w filmie opublikowanym w niedzielę na Telegramie powiedział, że Izrael nie wycofa się ze swoich podstawowych żądań – uwolnienia wszystkich zakładników przebywających nadal w Strefie Gazy, zniszczenia Hamasu i zapewnienia, że Strefa Gazy nigdy więcej nie będzie stanowić zagrożenia dla Izraela.