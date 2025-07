Czy dojdzie do konfliktu o Tajwan?

Chiny uważają demokratycznie rządzony Tajwan za swoją własność i nie wykluczają użycia siły, aby podporządkować wyspę swojej kontroli. Prezydent Tajwanu Lai Ching-te odrzuca roszczenia Chin dotyczące suwerenności, twierdząc, że tylko mieszkańcy Tajwanu mogą decydować o swojej przyszłości.

Tajwan i jego peryferyjne wyspy Foto: PAP

W niedzielę w porcie w Sydney rozpoczynają się największe australijskie ćwiczenia wojskowe z udziałem Stanów Zjednoczonych, w których bierze udział 30 tys. żołnierzy z 19 krajów. Ćwiczenia Talisman Sabre będą odbywać się na obszarze 6500 km, od australijskiego terytorium Christmas Island na Oceanie Indyjskim do Morza Koralowego na wschodnim wybrzeżu Australii.

Conroy powiedział, że możliwe jest, iż chińska marynarka wojenna będzie obserwować ćwiczenia w celu zebrania informacji, tak jak to miało miejsce w przeszłości.

Minister podkreślił, że Australia jest zaniepokojona chińskim zbrojeniem sił nuklearnych i konwencjonalnych i chce zrównoważonego regionu Indo-Pacyfiku, w którym żadne państwo nie dominuje.

– Chiny dążą do zapewnienia sobie bazy wojskowej w regionie, a my bardzo ciężko pracujemy, aby stać się głównym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa dla tego regionu, ponieważ nie uważamy, aby było to szczególnie korzystne dla Australii – powiedział, odnosząc się do wysp Pacyfiku.