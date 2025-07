Donald Trump: Wysyłamy Ukrainie broń defensywną, Putin zabija zbyt wielu ludzi

W ostatnich dniach postawa Rosji wzbudziła gniew prezydenta. W zeszłym tygodniu powiedział dziennikarzom, że jest „bardzo rozczarowany” rozmową telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, a później zasugerował, że rosyjskie ataki na Ukrainę mogą skłonić go do wysłania większej ilości broni do Ukrainy.

– Putin nie traktuje ludzi właściwie. Zabija zbyt wielu ludzi – powiedział Trump dziennikarzom podczas wtorkowego posiedzenia gabinetu. – Wysyłamy więc Ukrainie broń defensywną i zatwierdziłem tę decyzję – dodał.

Jednocześnie Trump naciska na kraje europejskie, aby przejęły większą część ciężaru wsparcia dla Ukrainy. W piątek NATO poinformowało stację CBS News, że współpracuje z państwami członkowskimi nad „pilnym” przeniesieniem amunicji i systemów obrony powietrznej produkcji amerykańskiej na Ukrainę, ale odmówiło wyjaśnienia, czy w tym celu ustanowiono jakiś nowy mechanizm. Dzień wcześniej Trump rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte na temat zakupu sprzętu wyprodukowanego w USA przez europejskich partnerów.

1235. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie Foto: PAP

Trump po raz pierwszy po powrocie do Białego Domu rozważa nową pomoc dla Ukrainy

Prawo amerykańskie wymaga, aby przed przekazaniem sprzętu wyprodukowanego w USA stronie trzeciej, takiej jak Ukraina, uzyskać zgodę. Zarówno za rządów Trumpa, jak i Bidena, rząd federalny zatwierdził transfery do Ukrainy przez inne kraje.

W czwartkowym wywiadzie dla NBC News Trump zasugerował, że NATO kupi broń od USA, aby przekazać ją Ukrainie. Byłaby to radykalna zmiana polityki, ponieważ w przeszłości NATO jako instytucja nie dostarczało broni bezpośrednio państwom niebędącym członkami sojuszu, takim jak Ukraina. Zamiast tego poszczególne państwa członkowskie sojuszu zdecydowały się pomóc Ukrainie na własną rękę. – Wysyłamy broń do NATO, a NATO płaci za tę broń w 100 proc. – powiedział Trump.