Prof. Ireneusz C. Kamiński o sprawie kopalni Turów: Krytyka TSUE jest totalna

Wydaje mi się, że z opinii Juliane Kokott można wyczytać sugestię, że postanowienie o zastosowaniu środka przymuszającego w postaci kary finansowej w wysokości 0,5 mln euro dziennie zostało wydane z naruszeniem prawa.

Z całą pewnością Rzecznik Generalna sugeruje, że zostało ono wydane co najmniej pochopnie. Mianowicie zostały pominięte pewne okoliczności prawne związane z tym, że przedłużeniu koncesji na eksploatację kopalni Turów towarzyszyło wydanie decyzji środowiskowej. Mamy więc do czynienia z zaskakującym pójściem na skróty przez wiceprzewodniczącą Trybunału, która nie była skłonna zauważyć pewnych okoliczności prawnych. I to teraz Rzecznik Generalna Kokott punktuje.

Idzie jeszcze dalej, co dobrze świadczy o jej realizmie. Wskazuje bowiem na skutek zastosowanego już tego pierwszego środka tymczasowego, który poprzedzał nałożenie kar dziennych – w postaci zobowiązania do wstrzymania wydobycia.

Jak zauważa rzecznik, gdyby Polska zastosowała się do środka tymczasowego i zaprzestała wydobycia węgla brunatnego, to poniosłaby znaczne szkody, których nie naprawiłoby zawarcie ugody. Ustałyby dochody, podczas gdy nadal ponoszono by koszty utrzymania kopalni – zwłaszcza koszty wypompowywania napływających wód gruntowych. Jak zauważa, stawiałoby to pod znakiem zapytania dalsze działanie zasilanej węglem brunatnym elektrowni Turów, a tym samym – dostawy energii cieplnej oraz produkcję energii elektrycznej. Nie mówiąc już o tym, że nawet po ustaniu okresowego zaprzestania działalności kopalni mógłby być problem z powrotem do pracy byłych pracowników, którzy mogliby znaleźć inne zatrudnienie.

Tego wszystkiego nie uwzględniono wydając pierwsze postanowienie zobowiązujące do wstrzymania działalności Turowa. To potężna krytyka ze strony Rzecznik Generalnej tego, co zrobił TSUE wydając jednoosobowo obydwa postanowienia o zastosowaniu środków tymczasowych.