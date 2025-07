To, co łączyło jednak obie demonstracje, to wiek uczestników. Pokolenie bliskie mojemu, znające i pamiętające jeszcze demonstracje Solidarności. Dla mnie było to o tyle przejmujące, że mieszkałam wtedy w domu, którego okna wychodziły na tę właśnie ulicę, widziałam tłumy demonstrujących, sama tam przychodziłam, kiedy tylko można było bezpiecznie zostawić z kimś dziecko. Byliśmy młodzi, w każdym razie moje pokolenie, ludzie około trzydziestki przeważali w tym tłumie, który szedł mimo oczywistych zagrożeń. Teraz stałam przed niewielką grupą, ale to znowu byliśmy my, z tego samego pokolenia. Nie widziałam nikogo w młodszym wieku. Muszę powiedzieć, że było to przejmujące. Nie trzeba być socjologiem, politologiem czy psychologiem, żeby ocenić ten stan rzeczy. Młodych nie zajmują sprawy takie jak demokracja czy przyszłość państwa. To dla nich jest pustosłowie, pojęcia pięknoduchów. Zajmują ich konkretne sprawy, które dotyczą ich materialnej przyszłości. Nie myślę oczywiście o tych, którzy „pilnują” granicy, nazywając się patriotami. Ci są przekonani o tym, że są tam w sprawach najwyższej wagi. Stojąc przed mikrofonem, myślałam o tym, że bez młodych ludzi i ich determinacji niewiele może się powieść. Przypomniałam sobie, jak na tej samej ulicy wołaliśmy słowa „chodźcie z nami”, namawiając przechodniów, żeby dołączyli. Miałam przekonanie, że trzeba to hasło przywrócić, ożywić i skierować do młodego pokolenia, dając sobie przynajmniej nadzieję, że dołączą.

Nasza flaga w symbolu odwagi ma kolor krwi. Jak to pogodzić z bielą niewinności?

Potem musiałam opuścić demonstrujących, idąc do teatru, myślałam o tym wszystkim i nagle doszło do mnie, że widząc polskie flagi, pomyślałam: „to oni”. I to było właśnie to, co na samym początku nazwałam „doznaniem na własnej skórze”. Dreszcze po plecach. Do czego doszło... Ci z flagą to obcy, ci, co bez flag, to „nasi”. Oczywiście, że flaga to kawałek materii, a sprawy, które nas dzielą, są bardziej godne omówienia niż narodowe symbole. Jestem jednak przecież Polką. Kiedy polska flaga idzie na maszt choćby na olimpiadzie, wzruszam się jak większość z nas. To moja flaga. Swoją drogą... Dwa pasy o skrajnie różnych barwach i różnych znaczeniach. Biały ma symbolizować „czystość i niepokalanie”, drugi „odwagę i waleczność”. Jak to pogodzić właściwie? Czy można być nieskalanym, zadając ciosy wrogowi? Nasza flaga w symbolu odwagi ma kolor krwi. Jak to pogodzić z bielą niewinności? A może mamy w naszym symbolu zapisany ten dramatyczny podział? Wieczne rozdarcie między bielą a czerwienią? Na fladze państwowej oba kolory łączy orzeł. Biały, a jednak drapieżny. Symbol sprzeczności? Sprzeczni jesteśmy. Bywamy jednością. No właśnie. Chodźcie z nami.