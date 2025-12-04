Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są przyczyny i skutki gwałtownego wzrostu cen mieszkań w Australii?

W jaki sposób polityka imigracyjna Australii wpływa na debatę publiczną?

Jakie zmiany zaszły w australijskim podejściu do wielokulturowości na przestrzeni dekad?

Dlaczego problem nielegalnej imigracji wygląda inaczej w Australii niż w Europie?

Jakie są aktualne nastroje społeczne w Australii w kontekście polityki imigracyjnej i wzrostu kosztów życia?

Pauline Hanson jest weteranką na australijskiej scenie politycznej, szefową skrajnie prawicowej partii One Nation i długoletnią senatorką. Jest także gorącą zwolenniczką Donalda Trumpa. Niedawno na Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej (CPAC) w Mar-a-Lago wychwalała amerykańskiego prezydenta za sukcesy w zwalczaniu imigracji do USA. Walczy o to od dawna w swoim kraju, który – jak twierdzi – „zalewany jest przez imigrantów” i czas z tym skończyć.

Australia jest krajem, którego jedna trzecia mieszkańców urodziła się za granicą. To światowy rekord, jeżeli nie liczyć Arabii Saudyjskiej i kilku państw sąsiednich.

Pani Hansen pojawiła niedawno się w wyższej izbie parlamentu w skrywającej całe ciało islamskiej burce, domagając się głosowania nad zakazem noszenia takiego stroju w miejscach publicznych. Za tego rodzaju prowokację została zawieszona na kilka posiedzeń. 71-letnia Hanson nie jest przy tym muzułmanką i jej akcja obliczona była zarówno przeciwko rosnącej gwałtownie w Australii liczbie ludności muzułmańskiej, jak i polityce imigracyjnej.

Otwarte drzwi do Azji

Jest to temat coraz bardziej drażliwy na antypodach, mimo wprowadzonych dwa lata temu ograniczeń imigracyjnych i znaczącego spadku przybyszów.