Ogłaszając decyzję o rozpisaniu wyborów, premier zaatakował swoich rywali z Koalicji Liberalno-Narodowej, twierdząc, że zrezygnują oni z wielu programów rządowych i wycofają się z cięć podatkowych wprowadzonych przez obecny parlament.

Australia: Kampania będzie skupiona wokół kosztów życia. Opozycja obiecuje spadek cen energii

Z sondaży wynika, że żadna z dwóch głównych sił na australijskiej scenie politycznej może nie zdobyć bezwzględnej większości, co będzie oznaczało konieczność stworzenia rządu koalicyjnego z mniejszymi ugrupowaniami.

Popularność premiera Albanese w ostatnim czasie zaczęła spadać – w czasie sprawowania przez niego rządów inflacja w kraju rosła, czemu towarzyszył wzrost stóp procentowych. Notowań premiera nie poprawił fakt, że w ostatnim czasie tempo wzrostu cen zaczęło hamować, a bank centralny obniżył stopy procentowe po raz pierwszy od pięciu lat. Obecnie Albanese osiąga w sondażach podobny poziom poparcia społecznego jak lider opozycyjnej Partii Liberalnej Australii, były minister obrony tego kraju, Peter Dutton.

Dutton zapowiada walkę z kryzysem mieszkaniowym w Australii poprzez zmniejszenie migracji o 25 proc. Zapowiada też zmniejszenie kosztów energii dla małych przedsiębiorców i gospodarstw domowych. – Jeśli energia jest niedostępna cenowo (...) jest to katastrofa dla gospodarki – stwierdził polityk opozycji, krytykując działania rządu Albanese zmierzające do przejścia Australii na energię odnawialną. Rząd Duttona zamierza wykorzystać rezerwy gazu do zmniejszenia kosztów energii w kraju. W dłuższej perspektywie Dutton zamierza postawić na energetykę jądrową. Lider opozycji zapowiada też zmniejszenie akcyzy na paliwo, co – jego zdaniem – szybciej przyniesie ulgę Australijczykom niż cięcia podatków.

Zarówno Dutton, jak i Albanese, obiecują przeznaczenie dodatkowych 8,5 mld dolarów australijskich (ok. 5,42 mld dolarów) w ciągu czterech lat na poprawę jakości systemu ochrony zdrowia.