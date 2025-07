Brytyjski minister ds. europejskich: Donald Trump nie opuści Europy

Po powrocie do Białego Domu Donald Trump nie uruchomił nowych programów wsparcia dla Ukrainy. A te uwolnione jeszcze za czasów Joe Bidena kończą się. Europa będzie w stanie udzielić wystarczającego wsparcia Ukraińcom, aby mogli oprzeć się Rosji?

Premier Keir Starmer bardzo jasno zapewnił, że będziemy wspierali Ukrainę tak długo i w takiej skali, jaka jest niezbędna, aby Ukraina mogła się obronić nie tylko dziś, ale i w przyszłości. Robimy to w ścisłej koordynacji z naszymi europejskimi partnerami, w szczególności w ramach tzw. koalicji chętnych, która wysunęła plan misji pokojowej na Ukrainie, kiedy już ustaną działania wojenne. Chodzi tu nie tylko o dostarczenie Ukraińcom wystarczającej ilości broni, ale także szkolenie żołnierzy. Ale to jest współpraca w obie strony. Ukraina może nas nauczyć bardzo dużo o tym, czym jest współczesna wojna. Choćby w sprawie wykorzystania dronów. Gdy zaś idzie o udział Ameryki we wspieraniu Ukrainy, pozostaje on absolutnie niezbędny, aby przyszłe gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa były wiarygodne. Dlatego Keir Starmer tak blisko współpracuje w tej sprawie nie tylko z europejskimi przywódcami i z prezydentem Zełenskim, ale także z prezydentem Trumpem. Ale wsparcie dla Ukrainy to nie wszystko. Ono nigdy nie będzie wystarczające, jeśli nie odetniemy rosyjską machinę wojenną od napływu funduszy zewnętrznych. Musimy więc uszczelnić sankcje, ukrócić działanie nielegalnej floty, dzięki której Rosja wciąż eksportuje nośniki energii. Ale trzeba też docenić to, co już osiągnęliśmy dzięki sankcjom. Pozbawiły one Rosję od początku inwazji na Ukrainę 450 mld dol.!

YouGov podaje, że tylko 21 proc. Brytyjczyków uważa, że kraj wyciągnął korzyści z rozwodu z Unią, a 57 proc. ocenia to negatywnie. Wielka Brytania nie tylko nie chce jednak wrócić do UE, ale nawet przystąpić do jednolitego rynku czy choćby unii celnej z państwami „27”. Dlaczego?

Powiem więcej: nie tylko nie wrócimy do Unii, jednolitego rynku i unii celnej, ale także do swobody osiedlania się między Unią a Zjednoczonym Królestwem. Z takim planem Partia Pracy wygrała w zeszłym roku wybory, tego chce większość brytyjskiego społeczeństwa. Ale jednocześnie uważamy, że konieczne jest zbudowanie konstruktywnych relacji z Unią. Od referendum rozwodowego minęło dziewięć lat, czas przejść do nowego etapu! Jest nim porozumienie, które zawarliśmy z Unią 19 maja. Stwarza ono wiele nowych możliwości rozwinięcia eksportu na brytyjski rynek, choćby żywności także dla polskich przedsiębiorców. Ale uzgodniliśmy także z Brukselą zacieśnienie współpracy w obszarze bezpieczeństwa, co jest szczególnie istotne wobec narastającego zagrożenia dla Europy. Dzięki temu Wielka Brytania będzie mogła uczestniczyć w programach finansowanych z wartego 150 mld euro preferencyjnych pożyczek unijnego programu Safe.

Po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii dramatycznie spadła liczba polskich studentów na brytyjskich uniwersytetach. W nowych warunkach tylko najbogatszych na to jeszcze stać. Czy to może się zmienić?

Chcielibyśmy, aby studenci nie tylko z Polski, ale z całej Unii Europejskiej do nas wrócili! Rozmawialiśmy o tym na szczycie z Unią. Nie chcę w tej chwili niczego ujawniać, ale liczę na to, że w ciągu kilku miesięcy będziemy mogli wspólnie ogłosić nowe rozwiązania.

Wrócę do Brexitu. Dziewięć lat temu 52 proc. Brytyjczyków głosowało za wyjściem z Unii, jednak, jak podaje YouGov, dziś tylko 30 proc. uważa, że to była dobra decyzja, a 55 proc. jej żałuje. Doświadczenie Brexitu spowodowało, że takie partie skrajnej prawicy, jak Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen nie domaga się już wyjścia Francji z Unii, co najwyżej przebudowę tej Unii od wewnątrz. Rozwód ze Zjednoczoną Europą – to był błąd?

Brexit stał się tak niepopularny, ponieważ porozumienie, jakie Partia Konserwatywna wynegocjowała na jego miejsce z Brukselą było pełne wad. Choćby w handlu rolnym czy nawet w tak prostych rzeczach, jak możliwość wykorzystywania przez obywateli brytyjskich elektronicznych przejść na lotniskach. Właśnie dlatego w zeszłym roku wyniesiono Partię Pracy do władzy. I od tego czasu zdołaliśmy odbudować konstruktywną współpracę z Brukselą