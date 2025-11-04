Aktualizacja: 05.11.2025 05:12 Publikacja: 04.11.2025 17:01
Przypomnijmy, że 24 września siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN (sygn. III PZP 1/25) ze starego nadania, z których dwóch przeszło wkrótce w stan spoczynku, podjęło uchwałę podważającą status i orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN z udziałem sędziów powołanych na obecnie obowiązujących zasadach (a tylko tacy są w tej izbie). Dodatkowo uchwale nadano moc zasady prawnej, więc formalnie wiąże ona inne składy SN.
Ale zasada ta nie jest niewzruszalna. Zgodnie z art. 88 par. 3 ustawy o SN, jeżeli skład jednej izby Sądu Najwyższego zamierza odstąpić od zasady prawnej uchwalonej przez inną izbę, rozstrzygnięcie następuje w drodze uchwały obu izb. Izby te mogą z kolei przedstawić zagadnienie prawne do rozpoznania przez pełny skład Sądu Najwyższego.
Trzyosobowy skład Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN przygotował pytanie prawne, które może pozwolić na wydanie uchwały podważającej zasadę prawną Izby Pracy SN z 24 września.
W uzasadnieniu pytania prawnego wskazano, że przewidziana w art. 88 ust. 3 ustawy o SN procedura odstąpienia od zasady prawnej uchwalonej 24 września została zainicjowana przedstawieniem składowi połączonych izb Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zagadnienia prawnego zmierzającego do ustalenia, czy fakt rozpoznania skargi nadzwyczajnej w składzie, który obejmuje sędziów powołanych na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa działającej w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy, może negatywnie wpływać na skuteczność orzeczenia SN.
– Choć uchwała w Izbie Pracy SN zainicjowana była pytaniem prawnym dotyczącym biegu przedawnienia roszczeń powstających na tle prawa pracy, to jednak dotyczy głównie stosowania art. 91 par. 1 ustawy o SN, zmierzając do zablokowania skuteczności kontroli nadzwyczajnej sprawowanej przez Sąd Najwyższy – wskazuje skład orzekający w tej sprawie: sędziowie Oktawian Nawrot i Aleksander Stępkowski (sprawozdawca) oraz Marek Sławomir Molczyk, ławnik SN.
Pytamy sędziego Aleksandra Stępkowskiego, czy nie ma obawy, że może nie być odpowiedniego kworum do podjęcia uchwały obu izb SN?
– Ustawa o Sądzie Najwyższym nie określa kworum wymaganego do podjęcia uchwały w składzie połączonych izb. W takiej sytuacji zastosowanie znajduje Regulamin SN, a konkretnie jego par. 111 ust. 2, w myśl którego do podjęcia uchwały połączonych izb wymagana jest obecność połowy sędziów orzekających w każdej z nich. W IPiUS orzeka obecnie 13 sędziów, z czego 7 zostało powołanych na podstawie wniosków KRS ukształtowanej w oparciu o obecnie obowiązującą ustawę o KRS. W IKNiSP orzeka obecnie 18 sędziów. Aby zatem uchwała mogła zostać podjęta, w posiedzeniu będzie musiało wziąć udział min. 7 sędziów IPiUS oraz 9 sędziów IKNiSP.
W uzasadnieniu pytania prawnego, o którym mowa, zwrócono również uwagę, że uchwała IPiUS została podjęta z naruszeniem art. 90 ust. 1 oraz stosowanego a contrario art. 91 ust. 3 Konstytucji RP oraz konstytucyjnej zasady ochrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej w procesie integracji europejskiej. Obowiązywanie tej zasady pełny skład Trybunału Konstytucyjnego stwierdził w wyroku z 24 listopada 2010 r. (sygn. K 32/09), w którym badano zgodność z Konstytucją RP Traktatu Lizbońskiego. W wyroku tym TK podkreślił, że zasada pierwszeństwa prawa UE przed regulacjami krajowymi wynikająca z art. 91 ust. 3 Konstytucji RP nie dotyczy unormowań Konstytucji, która niezmiennie pozostaje najwyższym źródłem prawa RP (art. 8 ust. 1 Konstytucji RP) również w trakcie procesu integracji europejskiej. A przekazanie każdej nowej kompetencji UE wymaga powtórzenia procedury ratyfikacyjnej, o której mowa w art. 90 Konstytucji RP. Nade wszystko jednak TK wskazał, że istnieje grupa kompetencji Rzeczypospolitej, które bezwzględnie nie mogą być przekazane Unii Europejskiej w toku integracji. Do grupy tej zaliczono m.in. określenie ustroju działającego w Polsce wymiaru sprawiedliwości.
Sygnatura akt: I NZP 7/25
