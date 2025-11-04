Przypomnijmy, że 24 września siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN (sygn. III PZP 1/25) ze starego nadania, z których dwóch przeszło wkrótce w stan spoczynku, podjęło uchwałę podważającą status i orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN z udziałem sędziów powołanych na obecnie obowiązujących zasadach (a tylko tacy są w tej izbie). Dodatkowo uchwale nadano moc zasady prawnej, więc formalnie wiąże ona inne składy SN.

Można przedstawić zagadnienie prawne do rozpoznania przez pełny skład SN

Ale zasada ta nie jest niewzruszalna. Zgodnie z art. 88 par. 3 ustawy o SN, jeżeli skład jednej izby Sądu Najwyższego zamierza odstąpić od zasady prawnej uchwalonej przez inną izbę, rozstrzygnięcie następuje w drodze uchwały obu izb. Izby te mogą z kolei przedstawić zagadnienie prawne do rozpoznania przez pełny skład Sądu Najwyższego.

Trzyosobowy skład Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN przygotował pytanie prawne, które może pozwolić na wydanie uchwały podważającej zasadę prawną Izby Pracy SN z 24 września.

W uzasadnieniu pytania prawnego wskazano, że przewidziana w art. 88 ust. 3 ustawy o SN procedura odstąpienia od zasady prawnej uchwalonej 24 września została zainicjowana przedstawieniem składowi połączonych izb Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zagadnienia prawnego zmierzającego do ustalenia, czy fakt rozpoznania skargi nadzwyczajnej w składzie, który obejmuje sędziów powołanych na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa działającej w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy, może negatywnie wpływać na skuteczność orzeczenia SN.