07:31 Eksplozja w Moskwie, trzy osoby nie żyją

Rosyjski Komitet Śledczy podał, że wieczorem w południowej Moskwie doszło do eksplozji. Według relacji, dwaj policjanci zauważyli podejrzanego mężczyznę w pobliżu radiowozu, gdy podeszli, żeby go zatrzymać, doszło do wybuchu. W wyniku eksplozji zginęły trzy osoby, w tym dwaj funkcjonariusze.

07:15 Ponad 170 ukraińskich dronów zestrzelonych

Ministerstwo Obrony Rosji podało, że w nocy rosyjska obrona powietrzna zneutralizowała 172 ukraińskie drony. Z komunikatu wynika, że najwięcej bezpilotowców zestrzelono nad obwodami briańskim (110), biełgorodzkim (20), kałuskim (14) i tulskim (12).

06:59 Nowe ukraińskie dane o rosyjskich stratach

Ok. 1090 żołnierzy, trzy czołgi, cztery wozy opancerzone, 45 zestawów artyleryjskich, trzy wyrzutnie rakiet, 1031 dronów, 34 pociski manewrujące i 159 pojazdów – według Sztabu Generalnego Ukrainy, takie straty w ciągu ostatniej doby poniosły w walkach wojska rosyjskie.

06:45 Atak ukraińskich dronów

Mer Moskwy Siergiej Sobianin podał w mediach społecznościowych, że zestrzelone zostały trzy drony, które miały uderzyć w miasto. Dodał, że na miejsce upadku maszyn wysłano służby ratunkowe, ale nie przekazał żadnych informacji o ewentualnych zniszczeniach. Z kolei Dmitrij Milajew, gubernator sąsiadującego z moskiewskim obwodu tulskiego oświadczył, że szczątki zestrzelonego ukraińskiego bezzałogowca wywołały pożar w zakładzie przemysłowym na terenie regionu. Milajew nie podał dodatkowych szczegółów.

06:35 Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie w 1399 dniu wojny

