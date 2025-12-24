Aktualizacja: 24.12.2025 07:39 Publikacja: 24.12.2025 06:30
Rosyjski Komitet Śledczy podał, że wieczorem w południowej Moskwie doszło do eksplozji. Według relacji, dwaj policjanci zauważyli podejrzanego mężczyznę w pobliżu radiowozu, gdy podeszli, żeby go zatrzymać, doszło do wybuchu. W wyniku eksplozji zginęły trzy osoby, w tym dwaj funkcjonariusze.
Ministerstwo Obrony Rosji podało, że w nocy rosyjska obrona powietrzna zneutralizowała 172 ukraińskie drony. Z komunikatu wynika, że najwięcej bezpilotowców zestrzelono nad obwodami briańskim (110), biełgorodzkim (20), kałuskim (14) i tulskim (12).
Ok. 1090 żołnierzy, trzy czołgi, cztery wozy opancerzone, 45 zestawów artyleryjskich, trzy wyrzutnie rakiet, 1031 dronów, 34 pociski manewrujące i 159 pojazdów – według Sztabu Generalnego Ukrainy, takie straty w ciągu ostatniej doby poniosły w walkach wojska rosyjskie.
Mer Moskwy Siergiej Sobianin podał w mediach społecznościowych, że zestrzelone zostały trzy drony, które miały uderzyć w miasto. Dodał, że na miejsce upadku maszyn wysłano służby ratunkowe, ale nie przekazał żadnych informacji o ewentualnych zniszczeniach. Z kolei Dmitrij Milajew, gubernator sąsiadującego z moskiewskim obwodu tulskiego oświadczył, że szczątki zestrzelonego ukraińskiego bezzałogowca wywołały pożar w zakładzie przemysłowym na terenie regionu. Milajew nie podał dodatkowych szczegółów.
