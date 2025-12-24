Aktualizacja: 24.12.2025 12:22 Publikacja: 24.12.2025 12:14
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
W środę kancelaria prezydenta Ukrainy opublikowała uwagi, jakie na spotkaniu z dziennikarzami Wołodymyr Zełenski wygłosił na temat planu pokojowego.
Ukraiński przywódca omówił szczegóły dwudziestu punktów propozycji. Wskazał, że po ostatnich rozmowach, które odbyły się w Miami, delegacje ukraińska i amerykańska są coraz bliżej sfinalizowania ostatecznej wersji planu. – To dokument określany jako ramowy – dokument fundamentalny w sprawie zakończenia wojny, dokument polityczny między nami, Ameryką, Europą i Rosjanami – powiedział Zełenski.
– Jesteśmy gotowi do spotkania ze Stanami Zjednoczonymi na szczeblu przywódców, by omówić wrażliwe kwestie. Sprawy takie jak kwestie terytorialne muszą być omawiane na poziomie przywódców – zaznaczył prezydent Ukrainy.
Prezydent USA Donald Trump od dawna deklaruje, że chce doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie. W trakcie kampanii wyborczej obiecywał, że dokona tego w ciągu jednego dnia, po objęciu władzy przyznał, że sprawa jest trudniejsza niż mu się wydawało. Pierwotnie zaproponowany przez USA plan pokojowy liczył 28 punktów i zawierał realizację części żądań Rosji, w tym dotyczących ustępstw terytorialnych ze strony Ukrainy oraz ograniczenia liczebności ukraińskiej armii.
Kijów krytykował plan, oceniając, że stawiałby on Ukrainę na przegranej pozycji w przypadku przyszłych ataków Rosji. W wyniku rozmów 28-punktowy plan zmienił się w projekt liczący 20 pozycji. Zdaniem Zełenskiego, najnowsza wersja planu stanowi znaczącą zmianę w porównaniu z pierwotną wersją, omawianą wcześniej przez USA i Rosję.
– Będziemy mogli zobaczyć silną Ukrainę, wspieraną przez tzw. koalicję chętnych, z mechanizmem monitorowania przestrzegania pokoju oraz z konkretnymi sposobami reagowania na ewentualny powrót agresji ze strony Rosji – mówił prezydent Ukrainy. Dodał, że strony ukraińska i amerykańska pracowały także nad dokumentami dotyczącymi powojennej odbudowy oraz inwestycji.
Według planu, Ukraina miałaby utrzymać armię na poziomie 800 tys. żołnierzy, a dodatkowe dokumenty uzgodnione ze Stanami Zjednoczonymi i ukraińskimi partnerami Kijowa miałyby zapewnić jej solidne gwarancje bezpieczeństwa. Zełenski zaznaczył, że choć osiągnięto postęp w rozmowach, to wciąż nie ma wspólnego stanowiska w sprawie kwestii terytorialnych.
Propozycja Kijowa, kontynuował, oznacza dla Ukrainy „pozostanie tam, gdzie jest”, zaś walki miałyby zostać wstrzymane na obecnej linii frontu. Tymczasem Rosja, której wojska powoli posuwają się naprzód, chce, by Kijów całkowicie wycofał się z Donbasu, czyli z obwodów ługańskiego i donieckiego. Rosja wciąż nie podbiła w pełni tych regionów, choć ich aneksję (a także włączenie do Rosji obwodów zaporoskiego i chersońskiego) ogłosiła w 2022 r.
Zełenski powiedział, że Waszyngton stara się znaleźć kompromis i rozważa ustanowienie w Donbasie strefy zdemilitaryzowanej lub wolnej strefy ekonomicznej. Prezydent Ukrainy poinformował także, że nie osiągnięto porozumienia w sprawie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej w Enerhodarze, która znajduje się na terenie okupowanym przez Rosjan.
Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji
