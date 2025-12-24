W środę kancelaria prezydenta Ukrainy opublikowała uwagi, jakie na spotkaniu z dziennikarzami Wołodymyr Zełenski wygłosił na temat planu pokojowego.

Ukraiński przywódca omówił szczegóły dwudziestu punktów propozycji. Wskazał, że po ostatnich rozmowach, które odbyły się w Miami, delegacje ukraińska i amerykańska są coraz bliżej sfinalizowania ostatecznej wersji planu. – To dokument określany jako ramowy – dokument fundamentalny w sprawie zakończenia wojny, dokument polityczny między nami, Ameryką, Europą i Rosjanami – powiedział Zełenski.

Wojna na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski ogłosił szczegóły 20-punktowego planu pokojowego

– Jesteśmy gotowi do spotkania ze Stanami Zjednoczonymi na szczeblu przywódców, by omówić wrażliwe kwestie. Sprawy takie jak kwestie terytorialne muszą być omawiane na poziomie przywódców – zaznaczył prezydent Ukrainy.

Prezydent USA Donald Trump od dawna deklaruje, że chce doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie. W trakcie kampanii wyborczej obiecywał, że dokona tego w ciągu jednego dnia, po objęciu władzy przyznał, że sprawa jest trudniejsza niż mu się wydawało. Pierwotnie zaproponowany przez USA plan pokojowy liczył 28 punktów i zawierał realizację części żądań Rosji, w tym dotyczących ustępstw terytorialnych ze strony Ukrainy oraz ograniczenia liczebności ukraińskiej armii.