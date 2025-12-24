Zatrzymajmy się na chwilę, by to poczuć i się tym podzielić – nie tylko z najbliższymi.

Redakcja „Rzeczpospolitej”

„Rzeczpospolita” na święta Bożego Narodzenia:

Czytaj więcej

Michał Szułdrzyński: Czego życzyć całemu światu? Pokoju, wzrostu gospodarczego i przełomowych odkryć
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Czego życzyć całemu światu? Pokoju, wzrostu gospodarczego i przełomowych odkryć AI

Czytaj więcej

Dlaczego Boże Narodzenie jest świętem człowieka, a nie tylko Boga
Plus Minus
Dlaczego Boże Narodzenie jest świętem człowieka, a nie tylko Boga

Czytaj więcej

Mocny bagaż teologiczny niesie ze sobą opowieść o mędrcach, którzy przybyli prowadzeni przez gwiazdę
Plus Minus
Infantylne opowiadanie o Bożym Narodzeniu to znak rozpoznawczy polskiego Kościoła

Czytaj więcej

Sprawa Połaniecka stała się szybko słynna w całej Polsce. Wizja lokalna, podczas której odtworzono p
Plus Minus
Najgorsza polska Wigilia. Wiesław Łuka: Nawet po latach chcieli tuszować sprawę

Czytaj więcej

Beata Stankiewicz, „Kontemplacja dzieciątka”
Plus Minus
Kołysanka

Czytaj więcej

Pieśń wigilijna 1951
Plus Minus
Pieśń wigilijna 1951

Czytaj więcej

Prawo i Sprawiedliwość jak co roku spotkało się na wigilii w siedzibie przy ul. Nowogrodzkiej. Za to
Polityka
Wigilia w bańkach. Czy podział pokoleniowy rozbije świąteczny stół?

Czytaj więcej

Jerzy Surdykowski: Oczy Dzieciątka i sedno naszej wiary
Publicystyka
Jerzy Surdykowski: Oczy Dzieciątka i sedno naszej wiary

Czytaj więcej

Dr Jakub Kuś: Święta Bożego Narodzenia stanowią unikalne laboratorium dla naszych nawyków.
Psychologia
Cyfrowy detoks w święta? Psycholog odradza całkowity brak telefonu przez trzy dni

Czytaj więcej

Katarzyna Lisowska-Bojar: W okresie przedświątecznym dorośli bywają przeciążeni i rozproszeni, co dz
Psychologia
Ekspertka o rodzinnej celebracji świąt: Pełni bardzo ważną funkcję psychologiczną