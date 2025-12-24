„Rzeczpospolita” na Święta. Bóg się rodzi...

„...moc truchleje [...] ogień krzepnie, blask ciemnieje”. Te zadziwiające słowa polskiej kolędy przekonują, że – choć brutalna rzeczywistość wokół nie ułatwia tej wiary – jest coś większego i ważniejszego od ludzkiej siły, od doczesnej sławy, od pogoni za wszystkim.

