Według serwisów śledzących ruch lotniczy, których dane przeanalizował „The Moscow Times” pod koniec 2025 i na początku 2026 r. odrzutowce biznesowe rosyjskich elit – objętych sankcjami Zachodu oligarchów, urzędników i ich rodzin były najczęściej widywane w trzech lokalizacjach: w największych miastach ZEA – Dubaju i Abu Zabi, w Stambule oraz na Malediwach.

Ministrowie, senatorowie, oligarchowie – kierunek Turcja

Podczas świąt noworocznych (6 stycznia) do Stambułu poleciał odrzutowiec biznesowy o numerze bocznym RA-67226, należący do wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Turcja gościła również biznesowe samoloty prezesa Sbierbanku Hermana Grefa (RA-02875), pierwszego wicepremiera Denisa Manturowa (RA-89053) i wicepremiera Jurija Trutniewa (RA-73637).

W Stambule zatrzymały się również samoloty biznesowe należące do miliarderów, w tym Sulejmana Kerimowa (nr samolotu RA-73533) – senatora z Dagestanu, właściciela m.in. największej firmy wydobywającej złoto Polyus Gold i właściciela Uralchemu Dmitrija Mazepina (RA-11000).