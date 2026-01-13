Aktualizacja: 13.01.2026 18:45 Publikacja: 13.01.2026 17:23
Córka Putina odpoczywała na Malediwach
Foto: Adobe Stock
Według serwisów śledzących ruch lotniczy, których dane przeanalizował „The Moscow Times” pod koniec 2025 i na początku 2026 r. odrzutowce biznesowe rosyjskich elit – objętych sankcjami Zachodu oligarchów, urzędników i ich rodzin były najczęściej widywane w trzech lokalizacjach: w największych miastach ZEA – Dubaju i Abu Zabi, w Stambule oraz na Malediwach.
Podczas świąt noworocznych (6 stycznia) do Stambułu poleciał odrzutowiec biznesowy o numerze bocznym RA-67226, należący do wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrija Miedwiediewa. Turcja gościła również biznesowe samoloty prezesa Sbierbanku Hermana Grefa (RA-02875), pierwszego wicepremiera Denisa Manturowa (RA-89053) i wicepremiera Jurija Trutniewa (RA-73637).
W Stambule zatrzymały się również samoloty biznesowe należące do miliarderów, w tym Sulejmana Kerimowa (nr samolotu RA-73533) – senatora z Dagestanu, właściciela m.in. największej firmy wydobywającej złoto Polyus Gold i właściciela Uralchemu Dmitrija Mazepina (RA-11000).
Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się po agresji Putina na Ukrainę alternatywą dla rosyjskiej elity odciętej od swoich rezydencji i kont na terenie Unii. Przed świętami 19 grudnia w Dubaju wylądował samolot Miedwiediewa. Natomiast w Abu Zabi 29 grudnia lądował biznesowy jet (RA-73555) Arkadija Rotenberga – objętego od 2014 r. sankcjami jednego z kilku najbliższych dworzan Putina.
W Nowy Rok w Dubaju wylądował samolot (RA-67777) należący do prezesa państwowego banku WEB Igora Szuwałowa. To ten bank finansuje rosyjski przemysł zbrojeniowy i wojnę z Ukrainą. Emiraty gościły również w swoich VIP-owskich hangarach odrzutowiec należący do oligarchy Zaracha Ilijewa (RA-73889). To miliarder (3,3 mld dol. majątku wg Forbesa) pochodzenia rosyjsko-azerskiego; współwłaściciel firmy deweloperskiej Kyiv Ploshchad Group. Także tam zaparkował biznesmen Albert Awdoljan (RA-73592), dobry znajomy Siergieja Czemiezowa, prezesa zbrojeniowego Rostechu, któremu nieraz użyczał swojego odrzutowca. Kto więc naprawdę świętował w Emiratach, wie tylko załoga odrzutowca.
Malediwy stały się trzecim popularnym kierunkiem dla rosyjskich bogaczy. 9 stycznia w stolicy Male wylądował jet (RA-73577), należący do Aleksieja Repika – właściciela największej farmaceutycznej firmy Rosji – R-Pharm. Miała nim przylecieć Jekaterina Tichonowa, córka Putina.
Samolot Miedwiediewa również wylądował na wyspach 19 grudnia. Wygląda na to, że wiceszef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa był w okresie świątecznym najczęściej wylatującym poza Rosję urzędnikiem Kremla. Rosyjscy podatnicy słono płacili za jego liczne przeloty. Afrykański archipelag wybrał na noworoczne świętowanie także objęty sankcjami właściciel m.in. koncernu Siewierstal Aleksiej Mordaszow. Jego biznesowy odrzutowiec (o numerze RA-67160) wylądował w Male 29 grudnia. Do Mordaszowa dołączył 3 stycznia Sulejman Kerimow. Tym razem przyleciał swoim drugim odrzutowcem (RA-73539).
