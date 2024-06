Czytaj więcej Biznes Turyści z UE nadal jeżdżą do Rosji. Najwięcej Niemców i Polaków Jak podało rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, do tego kraju nadal przyjeżdżają turyści z krajów Unii Europejskiej. Ich liczba w tym roku ma się zwiększyć o połowę w porównaniu z 2022 r.

We wtorek 11 czerwca wchodzi w życie nowa, wyższa stawka opłat za wizę Schengen. Opłata za ubieganie się o wizę wzrośnie z 80 do 90 euro, a dla dzieci do 12 roku życia – z 40 do 45 euro. Wnioskodawcy z krajów, które nie współpracowały przy readmisji swoich obywateli przebywających nielegalnie w UE, zapłacą 135 lub 180 euro, w zależności od decyzji Rady. Podwyżka obowiązuje wszystkich cudzoziemców, w tym Rosjan.