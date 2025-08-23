Szef wywiadu wojskowego USA zwolniony. Umniejszał skutki ataków na obiekty nuklearne Iranu

Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego szef wywiadu wojskowego USA, Jeffrey Kruse, został zwolniony?

W piątek 22 sierpnia 2025 roku Departament Obrony USA poinformował o zdymisjonowaniu generała porucznika Jeffreya Kruse'a ze stanowiska dyrektora Agencji Wywiadu Obronnego (Defense Intelligence Agency – DIA). Decyzja ta zapadła zaledwie kilka tygodni po głośnej krytyce raportu DIA dotyczącego skutków amerykańskich ataków lotniczych na irańskie obiekty nuklearne. Krytyka ta miała zirytować prezydenta Donalda Trumpa za umniejszanie skutków ataku i podważanie jego słów o „spektakularnym sukcesie”.

Gen. Jeffrey A. Kruse pełnił funkcję dyrektora DIA od lutego 2024 roku. Wcześniej był dyrektorem wywiadu w kilku ważnych komendach wojskowych, w tym w Indo-Pacific Command, a także pełnił funkcję doradcy ds. wojskowych. Kruse jest kolejnym wysokim rangą urzędnikiem Pentagonu i drugim wysoko postawionym urzędnikiem wywiadu wojskowego, który został odwołany od czasu powrotu Trumpa do urzędu. Generał Timothy D. Haugh, szef Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, został odwołany wiosną tego roku po tym, jak prawicowy teoretyk spiskowy złożył na niego skargę.

Krytyczny raport DIA

Raport DIA oceniał, że choć ataki mocno uszkodziły irańskie obiekty nuklearne, opóźniły program nuklearny Teheranu jedynie o kilka miesięcy. Ocena została przygotowana przez Agencję Wywiadu Obronnego (DIA), na podstawie analizy zniszczeń przeprowadzonej przez Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (USCENTCOM). Autorzy raportu zastrzegli jednak, że dane mogą ulec zmianie w miarę napływu informacji.