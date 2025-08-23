Rzeczpospolita
Szef wywiadu wojskowego USA zwolniony. Umniejszał skutki ataków na obiekty nuklearne Iranu

Pentagon zwolnił szefa agencji wywiadowczej USA zaledwie kilka tygodni po tym, jak Biały Dom skrytykował przegląd oceniający wpływ amerykańskich ataków na Iran. Dwóch innych wysokich rangą dowódców również zostało zwolnionych.

Były szef DIA, gen. Jeffrey Kruse

Były szef DIA, gen. Jeffrey Kruse

W piątek 22 sierpnia 2025 roku Departament Obrony USA poinformował o zdymisjonowaniu generała porucznika Jeffreya Kruse'a ze stanowiska dyrektora Agencji Wywiadu Obronnego (Defense Intelligence Agency – DIA). Decyzja ta zapadła zaledwie kilka tygodni po głośnej krytyce raportu DIA dotyczącego skutków amerykańskich ataków lotniczych na irańskie obiekty nuklearne. Krytyka ta miała zirytować prezydenta Donalda Trumpa za umniejszanie skutków ataku i podważanie jego słów o „spektakularnym sukcesie”.

Gen. Jeffrey A. Kruse pełnił funkcję dyrektora DIA od lutego 2024 roku. Wcześniej był dyrektorem wywiadu w kilku ważnych komendach wojskowych, w tym w Indo-Pacific Command, a także pełnił funkcję doradcy ds. wojskowych.  Kruse jest kolejnym wysokim rangą urzędnikiem Pentagonu i drugim wysoko postawionym urzędnikiem wywiadu wojskowego, który został odwołany od czasu powrotu Trumpa do urzędu. Generał Timothy D. Haugh, szef Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, został odwołany wiosną tego roku po tym, jak prawicowy teoretyk spiskowy złożył na niego skargę.

Krytyczny raport DIA

Raport DIA oceniał, że choć ataki mocno uszkodziły irańskie obiekty nuklearne, opóźniły program nuklearny Teheranu jedynie o kilka miesięcy. Ocena została przygotowana przez Agencję Wywiadu Obronnego (DIA), na podstawie analizy zniszczeń przeprowadzonej przez  Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (USCENTCOM). Autorzy raportu zastrzegli jednak, że dane mogą ulec zmianie w miarę napływu informacji.

Rząd USA, w tym prezydent Donald Trump oraz sekretarz obrony Pete Hegseth, publicznie zaprzeczyli tym ustaleniom, twierdząc, że obiekty zostały „całkowicie zniszczone” i określając operację jako jeden z największych sukcesów militarnych w historii.

Dalszy ciąg czystek w Pentagonie

Pentagon nie podał oficjalnych powodów odwołania Kruse’a, jednak według mediów amerykańskich powodem była utrata zaufania. Tego typu sformułowanie w wojsku ma szeroką definicję, obejmującą zarówno kwestie słabych wyników w pracy, jak i niewłaściwego zachowania.

Pentagon nie podał oficjalnych powodów odwołania Kruse’a, jednak według mediów amerykańskich powodem była utrata zaufania. Tego typu sformułowanie w wojsku ma szeroką definicję, obejmującą zarówno kwestie słabej pracy, jak i niewłaściwego zachowania.

Zwolnienie Kruse’a to część szerszej fali czystek w Pentagonie.  Sekretarz obrony Pete Hegseth zwolnił również wiceadmirała Nancy Lacore, która była szefową Rezerwy Marynarki Wojennej, a także kontradmirała Jamiego Sandsa, oficera Navy SEALs, który nadzorował Dowództwo Sił Specjalnych Marynarki Wojennej. Wcześniej w 2025 roku pod naciskiem sekretarza Hegsetha z funkcji usunięto kilku innych generałów i admirałów, m.in. generała Charlesa Browna oraz dowódczynię operacji NATO Shoshannę Chatfield.

Demokratyczny senator: Wywiad nie może być testem lojalności

Amerykański senator Mark Warner ostro skrytykował zwolnienie Kruse’a. 

Zwolnienie kolejnego wysokiego rangą urzędnika ds. bezpieczeństwa narodowego podkreśla niebezpieczny nawyk administracji Trumpa, polegający na traktowaniu wywiadu jako testu lojalności, a nie zabezpieczenia dla naszego kraju – powiedział Warner.

Senator  powiązał zwolnienie Kruse'a bezpośrednio z oceną ataku na  irańskie obiekty nuklearne, dokonaną przez jego agencję.

 Takiej uczciwej, opartej na faktach analizy powinniśmy oczekiwać od naszych agencji wywiadowczych, niezależnie od tego, czy schlebia ona narracji Białego Domu  – powiedział Warner. – Kiedy wiedza specjalistyczna jest odrzucana, a informacje wywiadowcze zniekształcane lub uciszane, nasi przeciwnicy zyskują przewagę, a Ameryka jest mniej bezpieczna – dodał senator, cytowany przez  „The New York Times”.

