Bogusław Chrabota: Antysemityzmu życie po życiu

Wszystkie ataki po tekście o Braunie upewniają mnie, że był potrzebny. Nie tylko dlatego, by dać dowód, że ludzie „Rzeczpospolitej” są wrażliwi na polityczne barbarzyństwo, ale by pokazać, że sprawa odbudowy poprawnych i rzetelnych stosunków między narodami polskim i żydowskim, której niektórzy z nas poświęcili ponad trzy dekady, wciąż jest ważna. Wciąż gorąca. I wciąż bolesna.wszystkie ataki po tekście o Braunie upewniają mnie, że był potrzebny. Nie tylko dlatego, by dać dowód, że ludzie „Rzeczpospolitej” są wrażliwi na polityczne barbarzyństwo, ale by pokazać, że sprawa odbudowy poprawnych i rzetelnych stosunków między narodami polskim i żydowskim, której niektórzy z nas poświęcili ponad trzy dekady, wciąż jest ważna. Wciąż gorąca. I wciąż bolesna.

Foto: PAP/Art Service