Obie spółki notowane w Hongkongu rozważają złożenie oferty, ale fakt, że wartość rynkowa Pumy spadła w tym roku o połowę, utrudnia uzgodnienie wyceny transakcji z największym akcjonariuszem Pumy – firmą Artemis, prywatnym holdingiem kontrolującym właściciela Gucci, grupę Kering.

Chińskie firmy mogą połączyć siły z funduszami private equity w celu potencjalnego przejęcia.

Spadek wartości rynkowej utrudnia negocjacje z Artemis

Akcje Pumy skoczyły o 15 proc. po wcześniejszej informacji Bloomberg News, że Anta i Li Ning analizują ofertę oraz że japońska firma sportowa ASICS również może być zainteresowana. Akcje Pumy były notowane po 19,5 euro w piątek – to o 56 proc. mniej niż na początku roku.

Artemis ogłosiła, że rozważa wszystkie opcje dotyczące swojego 29-proc. pakietu, lecz źródło zbliżone do spółki powiedziało Reuterowi we wrześniu, że nie sprzeda udziałów po obecnej cenie rynkowej, licząc na udaną restrukturyzację pod kierownictwem nowego CEO Pumy, Arthura Hoelda.