Sklep Pumy w Herzogenaurach
Foto: Alex Kraus/Bloomberg
Obie spółki notowane w Hongkongu rozważają złożenie oferty, ale fakt, że wartość rynkowa Pumy spadła w tym roku o połowę, utrudnia uzgodnienie wyceny transakcji z największym akcjonariuszem Pumy – firmą Artemis, prywatnym holdingiem kontrolującym właściciela Gucci, grupę Kering.
Chińskie firmy mogą połączyć siły z funduszami private equity w celu potencjalnego przejęcia.
Akcje Pumy skoczyły o 15 proc. po wcześniejszej informacji Bloomberg News, że Anta i Li Ning analizują ofertę oraz że japońska firma sportowa ASICS również może być zainteresowana. Akcje Pumy były notowane po 19,5 euro w piątek – to o 56 proc. mniej niż na początku roku.
Artemis ogłosiła, że rozważa wszystkie opcje dotyczące swojego 29-proc. pakietu, lecz źródło zbliżone do spółki powiedziało Reuterowi we wrześniu, że nie sprzeda udziałów po obecnej cenie rynkowej, licząc na udaną restrukturyzację pod kierownictwem nowego CEO Pumy, Arthura Hoelda.
Jednak w piątek ASICS zaprzeczył, jakoby był zainteresowany przejęciem Pumy, informując, że nie prowadzi takich rozmów ani nie ma takich planów. Li Ning w oświadczeniu poinformował, że firma „nie prowadziła żadnych istotnych negocjacji ani analiz dotyczących wspomnianej transakcji”, dodając, że nadal koncentruje się na rozwoju swojej własnej marki.
Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku odzieży sportowej Puma traci udział na rzecz nowych graczy oraz znacznie większego rywala – Adidasa. Wraz ze spadkiem sprzedaży rada nadzorcza Pumy w kwietniu zwolniła CEO Arne Freundta i zastąpiła go Arthurem Hoeldem, wcześniej szefem sprzedaży w Adidasie.
Obecna wartość rynkowa Pumy wynosi 2,52 mld euro (2,92 mld dolarów) według danych LSEG. Wycena Anty to ok. 30 mld dolarów, ASICS – 17,9 mld dolarów, a Li Ning – 6 mld dolarów.
W październiku Hoeld zapowiedział, że marka będzie mniej przeceniać produkty, poprawi działania marketingowe, ograniczy liczbę modeli oraz zredukuje 900 stanowisk korporacyjnych jako element planu naprawczego po spadku popytu i amerykańskich taryfach.
Hoeld poinformował, że Puma odnotuje w tym roku stratę, a do wzrostu powróci w 2027 r., po „roku przejściowym” w 2026 r. Jednak analitycy twierdzą, że jego strategia naprawcza jest podobna do działań poprzednika i może nie być wystarczająco radykalna.
