Problemy Pumy: chińscy giganci sportowi mogą przejąć markę

Chińskie firmy odzieży sportowej Anta Sports Products i Li Ning analizują możliwość przejęcia mającej problemy niemieckiej marki sportowej Puma – informuje agencja Reutera.

Publikacja: 28.11.2025 13:40

Sklep Pumy w Herzogenaurach

Foto: Alex Kraus/Bloomberg

Urszula Lesman

Obie spółki notowane w Hongkongu rozważają złożenie oferty, ale fakt, że wartość rynkowa Pumy spadła w tym roku o połowę, utrudnia uzgodnienie wyceny transakcji z największym akcjonariuszem Pumy – firmą Artemis, prywatnym holdingiem kontrolującym właściciela Gucci, grupę Kering.

Chińskie firmy mogą połączyć siły z funduszami private equity w celu potencjalnego przejęcia.

Spadek wartości rynkowej utrudnia negocjacje z Artemis

Akcje Pumy skoczyły o 15 proc. po wcześniejszej informacji Bloomberg News, że Anta i Li Ning analizują ofertę oraz że japońska firma sportowa ASICS również może być zainteresowana. Akcje Pumy były notowane po 19,5 euro w piątek – to o 56 proc. mniej niż na początku roku.

Artemis ogłosiła, że rozważa wszystkie opcje dotyczące swojego 29-proc. pakietu, lecz źródło zbliżone do spółki powiedziało Reuterowi we wrześniu, że nie sprzeda udziałów po obecnej cenie rynkowej, licząc na udaną restrukturyzację pod kierownictwem nowego CEO Pumy, Arthura Hoelda.

Jednak w piątek ASICS zaprzeczył, jakoby był zainteresowany przejęciem Pumy, informując, że nie prowadzi takich rozmów ani nie ma takich planów. Li Ning w oświadczeniu poinformował, że firma „nie prowadziła żadnych istotnych negocjacji ani analiz dotyczących wspomnianej transakcji”, dodając, że nadal koncentruje się na rozwoju swojej własnej marki.

Nowy CEO Pumy zapowiada restrukturyzację i plan naprawczy

Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku odzieży sportowej Puma traci udział na rzecz nowych graczy oraz znacznie większego rywala – Adidasa. Wraz ze spadkiem sprzedaży rada nadzorcza Pumy w kwietniu zwolniła CEO Arne Freundta i zastąpiła go Arthurem Hoeldem, wcześniej szefem sprzedaży w Adidasie.

Obecna wartość rynkowa Pumy wynosi 2,52 mld euro (2,92 mld dolarów) według danych LSEG. Wycena Anty to ok. 30 mld dolarów, ASICS – 17,9 mld dolarów, a Li Ning – 6 mld dolarów.

W październiku Hoeld zapowiedział, że marka będzie mniej przeceniać produkty, poprawi działania marketingowe, ograniczy liczbę modeli oraz zredukuje 900 stanowisk korporacyjnych jako element planu naprawczego po spadku popytu i amerykańskich taryfach.

Hoeld poinformował, że Puma odnotuje w tym roku stratę, a do wzrostu powróci w 2027 r., po „roku przejściowym” w 2026 r. Jednak analitycy twierdzą, że jego strategia naprawcza jest podobna do działań poprzednika i może nie być wystarczająco radykalna.

Źródło: rp.pl

