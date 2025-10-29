Jednocześnie globalne przychody wzrosły o 3 proc., osiągając rekordowy poziom 6,63 mld euro (ok. 28,5 mld złotych) – poinformował prezes firmy Bjørn Gulden.

Adidas od dłuższego czasu stara się zostawić za sobą sprawę Yeezy po tym, jak zakończył niezwykle dochodową współpracę z projektantem tej marki – raperem Ye (dawniej Kanye Westem) – w związku z jego antysemickimi wypowiedziami – przypomina CNN.

Utrata tej linii poważnie uszczupliła przychody, doprowadzając firmę do straty rocznej w 2023 roku. Ostatnia para butów Yeezy zostanie sprzedana pod koniec 2024 roku.

Adidas pozbył się Yeezy i mniej sprzedaje w USA

Sprzedaż bez uwzględnienia Yeezy wzrosła w Ameryce Północnej w ujęciu neutralnym walutowo o 8 procent w kwartale, co oznacza wolniejszy wzrost niż w Europie i Azji – wskazując na słabszego amerykańskiego konsumenta. Łącznie sprzedaż (bez Yeezy) wzrosła o 12 proc. w ujęciu neutralnym walutowo.