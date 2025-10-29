Rzeczpospolita
Ekonomia
Adidas bez Yeezy: spadek sprzedaży w USA, rekordowe wyniki globalne

Sprzedaż Adidasa w Ameryce Północnej spadła w trzecim kwartale o 5 procent. Niemiecki producent obuwia twierdzi, że to efekt zakończenia w ubiegłym roku popularnej linii sneakersów Yeezy oraz niestabilnej sytuacji gospodarczej związanej z amerykańskimi taryfami celnymi.

Publikacja: 29.10.2025 22:41

Foto: REUTERS/Lisi Niesner/File Photo

Urszula Lesman

Jednocześnie globalne przychody wzrosły o 3 proc., osiągając rekordowy poziom 6,63 mld euro (ok. 28,5 mld złotych) – poinformował prezes firmy Bjørn Gulden.

Adidas od dłuższego czasu stara się zostawić za sobą sprawę Yeezy po tym, jak zakończył niezwykle dochodową współpracę z projektantem tej marki – raperem Ye (dawniej Kanye Westem) – w związku z jego antysemickimi wypowiedziami – przypomina CNN.

Utrata tej linii poważnie uszczupliła przychody, doprowadzając firmę do straty rocznej w 2023 roku. Ostatnia para butów Yeezy zostanie sprzedana pod koniec 2024 roku.

Adidas pozbył się Yeezy i mniej sprzedaje w USA

Sprzedaż bez uwzględnienia Yeezy wzrosła w Ameryce Północnej w ujęciu neutralnym walutowo o 8 procent w kwartale, co oznacza wolniejszy wzrost niż w Europie i Azji – wskazując na słabszego amerykańskiego konsumenta. Łącznie sprzedaż (bez Yeezy) wzrosła o 12 proc. w ujęciu neutralnym walutowo.

– Mimo że przeciętny konsument nie jest w najlepszej kondycji, a na rynku wciąż jest dużo zapasów, Adidasowi nadal udaje się osiągać solidny wzrost – powiedział Simon Jaeger, menedżer portfela inwestycyjnego w Flossbach von Storch w Kolonii.

Według spółki umocnienie euro obniżyło przychody Adidasa o ponad 300 mln euro, ponieważ przychody w dolarach są przeliczane na euro po mniej korzystnym kursie.

Adidas liczy na lepszy roczny zysk

W ubiegłym tygodniu Adidas podniósł prognozę rocznego zysku, informując, że udało mu się zrekompensować część dodatkowych kosztów spowodowanych wyższymi taryfami USA.

Najbardziej dochodowe sneakersy marki – Samba – które wcześniej kosztowały od 90 dolarów wzwyż, obecnie na amerykańskiej stronie zaczynają się od 100 dolarów.

Pod kierownictwem Guldena odbudowa pozycji firmy po zakończeniu współpracy z Yeezy napędzana była przez modele takie jak Samba czy Gazelle – ale marka poszukuje nowych źródeł wzrostu, ponieważ popularność tego trendu zaczyna się stabilizować.

Adidas poinformował, że jego segment biegowy – w tym nowe wysokotechnologiczne buty – wzrósł w kwartale o 30 proc., poprawiając wynik z drugiego kwartału (25 proc.).

Marki odzieży sportowej, które produkują wszystko – od dresów po sneakersy – w fabrykach w Azji, przebudowują łańcuchy dostaw i podnoszą ceny, by poradzić sobie ze skutkami wyższych ceł w USA. Niepewność związana z cłami Trumpa osłabiła notowania producentów odzieży sportowej w tym roku – akcje Adidasa spadły o 22 proc., a Nike o 11 proc. od 1 stycznia.

Osoby Firmy Adidas Kanye West

