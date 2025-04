Firma Steve Madden na konferencji prasowej na początku listopada przekazała, że ​​obniży import do USA z Chin nawet o 45 proc. w 2025 r. – Chodzi także o Wietnam, ale też Kambodżę, Meksyk i Brazylię - powiedział wówczas prezes Edward Rosenfeld.

Wietnam był drugim co do wielkości krajem dla dostawców marek Ugg i Hoka, należących do Deckers Brands. Firma ma 68 partnerów w Wietnamie, więcej jest ich tylko w Chinach, gdzie pracuje ze 125 lokalnymi firmami.

Z kolei VF Corporation, właściciel The North Face, Timberland, Vans i Jansport, również w dużym stopniu polega na imporcie z Azji. Około 38 proc. dostawców ma w Chinach, a 17 proc. w Wietnamie.

Cła nałożone na Wietnam będą również ciosem dla producentów mebli, bowiem ok. 26,5 proc. ich importu do USA pochodziło z tego kraju, a 29 proc. z Chin. Podobnie producenci zabawek również polegali na Wietnamie, a Hasbro, SpinMaster, Mattel i Crayola to niektóre z firm, które współpracują z GFT Group, jednym z największych producentów zabawek w Azji Południowo-Wschodniej.

Oprócz zakładów produkcyjnych w Chinach, ma ona także pięć fabryk w północnym Wietnamie, w których zatrudnionych jest ponad 15 tys. pracowników. - Ciężko pracujemy, aby kontrolować to, co może nastąpić w tym roku. Obejmuje to próbę zrównoważenia taryf poprzez renegocjację kosztów produkcji, przyspieszenie przeniesienia produkcji do innych krajów i wdrożenie korekt cenowych — powiedział na początku marca Yves LePendeven, dyrektor finansowy Funko, producenta zabawek.

Alkohole wszędzie podrożeją. Jedna trzecia eksportu alkoholi z UE trafia do USA

Miesiąc temu zapowiedź 200-proc. ceł na wyroby alkoholowe z Unii Europejskiej, trafiających na rynek amerykański, wywołała wśród producentów spory popłoch. Póki co ich nie wprowadzono, ale jakiekolwiek dodatkowe koszty wpłyną na rynek. USA są światowym liderem pod względem importu i konsumpcji wina, sprowadzają ich rocznie ponad 12,3 mln hl, głównie francuskie i włoskie. Konsumpcja wina w USA to ponad 33,3 mln hl – to największy na świecie rynek, ale dla innych alkoholi to też problem.