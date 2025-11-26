Reklama
Konsument w świecie nowych cyfrowych możliwości

Już 2 i 3 grudnia 2025 r. odbędzie się w Warszawie czwarta edycja konferencji „Konsument w świecie nowych cyfrowych możliwości”, organizowanej przez Konfederację Lewiatan.

Publikacja: 26.11.2025 11:38

Konsument w świecie nowych cyfrowych możliwości

Foto: Adobe Stock

Redakcja „Rz”

Wydarzenie zgromadzi liderów biznesu, organizacji konsumenckich oraz przedstawicieli nauki i administracji publicznej. Gościem konferencji będą m.in.: wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Daniel Mańkowski, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka i posłanka Weronika Smarduch.

Tematem przewodnim spotkania będzie ochrona praw konsumenckich w ramach przejrzystych dla biznesu regulacji – od branży finansowej, przez e-commerce i influencer marketing, aż po bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników internetu. Wydarzenie jest organizowane w formie hybrydowej.

2 grudnia uczestnicy spotkają się w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie w tradycyjnej formule konferencyjnej, zaś drugi dzień będzie poświęcony na praktyczne webinary.

Jak lepiej chronić konsumenta

Konferencję otworzy przemówienie gościa specjalnego, Daniela Mańkowskiego, wiceprezesa UOKiK, a jednym z pierwszych punktów programu będzie prezentacja raportu stowarzyszenia AQUILA „Dochodzenie roszczeń konsumenckich w Polsce oraz stan egzekwowania praw w tym obszarze”. Ten raport będzie wstępem do debaty: „Wzmocnić system, wzmocnić konsumenta” z udziałem biznesu, administracji i organizacji konsumenckich, która skupi się na kierunkach zmiany sposobu ochrony praw konsumenckich, tak aby to wzbudzało zaufanie zarówno klientów, jak i przedsiębiorców.

Kolejna dyskusja będzie poświęcona Digital Fairness Act. Akt o Sprawiedliwości Cyfrowej ma, między innymi, przeciwdziałać manipulacyjnym praktykom sprzedażowym (tzw. dark patterns), zwiększyć transparentność treści reklamowych i chronić użytkowników sieci.

Regulacje i troska o bezpieczeństwo

W panelu z udziałem wiceministra cyfryzacji Michała Gramatyki dyskusja ma dotyczyć tego, jak nowe przepisy wpisują się w istniejący krajobraz regulacyjny (m.in. UCPD, DSA, Omnibus) oraz co oznaczają dla platform, twórców treści i biznesu cyfrowego. Nie zabraknie także dyskusji o nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, w tym implementacji dyrektywy CCD II. W tym panelu uczestnicy skupią się na aspektach prawnych oraz praktycznych: czy nowe regulacje faktycznie zwiększają ochronę konsumenta? I czy instytucje finansowe są przygotowane na ich realizację?

Drugiego dnia wydarzenia odbędzie się webinar „Młody konsument w sieci”, poświęcony zagrożeniom, które dotykają dzieci i młodzież w sieci: manipulacje w mediach społecznościowych, treści generowane przez sztuczną inteligencję, ryzyko groomingu czy presji rówieśniczej. Eksperci podpowiedzą, jak chronić dane, prywatność i emocje młodego konsumenta oraz jakie nawyki nauczać w rodzinie i szkole.

Więcej informacji na stronie: https://konsument.lewiatan.org/

