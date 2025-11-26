Konsument w świecie nowych cyfrowych możliwości

Aktualizacja: 26.11.2025 12:14 Publikacja: 26.11.2025 11:38
Foto: Adobe Stock
Wydarzenie zgromadzi liderów biznesu, organizacji konsumenckich oraz przedstawicieli nauki i administracji publicznej. Gościem konferencji będą m.in.: wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Daniel Mańkowski, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka i posłanka Weronika Smarduch.
Tematem przewodnim spotkania będzie ochrona praw konsumenckich w ramach przejrzystych dla biznesu regulacji – od branży finansowej, przez e-commerce i influencer marketing, aż po bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników internetu. Wydarzenie jest organizowane w formie hybrydowej.
2 grudnia uczestnicy spotkają się w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie w tradycyjnej formule konferencyjnej, zaś drugi dzień będzie poświęcony na praktyczne webinary.
Konferencję otworzy przemówienie gościa specjalnego, Daniela Mańkowskiego, wiceprezesa UOKiK, a jednym z pierwszych punktów programu będzie prezentacja raportu stowarzyszenia AQUILA „Dochodzenie roszczeń konsumenckich w Polsce oraz stan egzekwowania praw w tym obszarze”. Ten raport będzie wstępem do debaty: „Wzmocnić system, wzmocnić konsumenta” z udziałem biznesu, administracji i organizacji konsumenckich, która skupi się na kierunkach zmiany sposobu ochrony praw konsumenckich, tak aby to wzbudzało zaufanie zarówno klientów, jak i przedsiębiorców.
Kolejna dyskusja będzie poświęcona Digital Fairness Act. Akt o Sprawiedliwości Cyfrowej ma, między innymi, przeciwdziałać manipulacyjnym praktykom sprzedażowym (tzw. dark patterns), zwiększyć transparentność treści reklamowych i chronić użytkowników sieci.
W panelu z udziałem wiceministra cyfryzacji Michała Gramatyki dyskusja ma dotyczyć tego, jak nowe przepisy wpisują się w istniejący krajobraz regulacyjny (m.in. UCPD, DSA, Omnibus) oraz co oznaczają dla platform, twórców treści i biznesu cyfrowego. Nie zabraknie także dyskusji o nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim, w tym implementacji dyrektywy CCD II. W tym panelu uczestnicy skupią się na aspektach prawnych oraz praktycznych: czy nowe regulacje faktycznie zwiększają ochronę konsumenta? I czy instytucje finansowe są przygotowane na ich realizację?
Drugiego dnia wydarzenia odbędzie się webinar „Młody konsument w sieci”, poświęcony zagrożeniom, które dotykają dzieci i młodzież w sieci: manipulacje w mediach społecznościowych, treści generowane przez sztuczną inteligencję, ryzyko groomingu czy presji rówieśniczej. Eksperci podpowiedzą, jak chronić dane, prywatność i emocje młodego konsumenta oraz jakie nawyki nauczać w rodzinie i szkole.
Więcej informacji na stronie: https://konsument.lewiatan.org/
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wydarzenie zgromadzi liderów biznesu, organizacji konsumenckich oraz przedstawicieli nauki i administracji publicznej. Gościem konferencji będą m.in.: wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Daniel Mańkowski, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka i posłanka Weronika Smarduch.
Tematem przewodnim spotkania będzie ochrona praw konsumenckich w ramach przejrzystych dla biznesu regulacji – od branży finansowej, przez e-commerce i influencer marketing, aż po bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników internetu. Wydarzenie jest organizowane w formie hybrydowej.
Spada zarówno liczba wizyt, ich czas trwania i częstotliwość pojawiania się przez Polaków w takich obiektach. Je...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Niemieckie jarmarki bożonarodzeniowe, które co roku są atrakcją turystyczną i ważnym źródłem dochodów lokalnych...
Sprzedaż detaliczna w październiku urosła o 5,4 proc. rok do roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Choć koniunktura nadal nie jest najlepsza, to według prognoz Mastercarda świąteczne wydatki konsumenckie urosną...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Ogólna stawka celna Stanów Zjednoczonych w wysokości 39 proc. na import ze Szwajcarii może zostać obniżona do 15...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas