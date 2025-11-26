Konsument w świecie nowych cyfrowych możliwości

Wydarzenie zgromadzi liderów biznesu, organizacji konsumenckich oraz przedstawicieli nauki i administracji publicznej. Gościem konferencji będą m.in.: wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Daniel Mańkowski, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka i posłanka Weronika Smarduch.

Reklama Reklama

Tematem przewodnim spotkania będzie ochrona praw konsumenckich w ramach przejrzystych dla biznesu regulacji – od branży finansowej, przez e-commerce i influencer marketing, aż po bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników internetu. Wydarzenie jest organizowane w formie hybrydowej.

2 grudnia uczestnicy spotkają się w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie w tradycyjnej formule konferencyjnej, zaś drugi dzień będzie poświęcony na praktyczne webinary.

Jak lepiej chronić konsumenta

Konferencję otworzy przemówienie gościa specjalnego, Daniela Mańkowskiego, wiceprezesa UOKiK, a jednym z pierwszych punktów programu będzie prezentacja raportu stowarzyszenia AQUILA „Dochodzenie roszczeń konsumenckich w Polsce oraz stan egzekwowania praw w tym obszarze”. Ten raport będzie wstępem do debaty: „Wzmocnić system, wzmocnić konsumenta” z udziałem biznesu, administracji i organizacji konsumenckich, która skupi się na kierunkach zmiany sposobu ochrony praw konsumenckich, tak aby to wzbudzało zaufanie zarówno klientów, jak i przedsiębiorców.

Kolejna dyskusja będzie poświęcona Digital Fairness Act. Akt o Sprawiedliwości Cyfrowej ma, między innymi, przeciwdziałać manipulacyjnym praktykom sprzedażowym (tzw. dark patterns), zwiększyć transparentność treści reklamowych i chronić użytkowników sieci.