Wolę być starą panną, a rolnika za męża nie chcę

Córka […] mówi mi ciągle, że nie chce pola. Niechby był przyszły mąż biedny, tylko żeby mieszkać gdzieś w mieście, w Opolu. [...] A ja, jak wychodziłam za mąż [...], to nas było pięcioro, a pola mało, mój miał dużo, 7 morgów i konia, i zabudowania, a był jeden. Ja i za niego poszła.

Publikacja: 28.11.2025 14:40

W latach siedemdziesiątych pojawiły się anonse matrymonialne mężczyzn ze wsi, temat trafił do prasy

W latach siedemdziesiątych pojawiły się anonse matrymonialne mężczyzn ze wsi, temat trafił do prasy i telewizji. W następnej dekadzie trzydzieści proc. rolników w niektórych regionach nie miało żony i nie był to życiowy wybór. Uciekające do miast panie znajdowały zatrudnienie m.in. w cukiernictwie. Na zdjęciu pracownica Z.P.C. 22 Lipca-d.E.Wedel ręcznie dekoruje tradycyjny torcik wedlowski

Foto: nac

Błażej Brzostek

Książka Błażeja Brzostka „Życie codzienne kobiet w PRL” ukazuje się właśnie nakładem PIW, Warszawa 2025 r.

Ludność miast Polski zrównała się z liczbą ludności wiejskiej. Usta­lono umownie, że urodzony wczoraj w Lublinie chłopak dokonał tego zrównoważenia” – odnotował socjolog 15 grudnia 1966 roku. W tym­że roku przetoczyły się wielkie uroczystości Tysiąclecia Państwa Polskiego, połączone z wojskowymi defiladami i innymi pokazami siły PRL. Wysoki przyrost naturalny miał być potwierdzeniem do­brostanu społecznego, a urbanizacja – dawać nowe podstawy bytu. Lecz przyrost naturalny powoli słabł, a migracje zwiększały liczeb­ność miast w większym stopniu niż urodzenia. Najwięcej przyjezd­nych stanowili młodzi ludzie w wieku 20–29 lat, co wiązało się naj­wyraźniej z poszukiwaniem wykształcenia, pracy i zmiany pozycji społecznej. Szybciej też rosła skala migracji kobiet niż mężczyzn – był to ważny sygnał rysującej się zmiany.

