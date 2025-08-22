16 lipca Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) ogłosiła nabór na stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jako że 18 września kończy się kadencja obecnego szefa tej instytucji – dr hab. Jacka Oko.

Termin składania ofert wskazano w ogłoszeniu na 31 lipca. Jak pisaliśmy, zainteresowanie naborem ze strony potencjalnych następców Oko było duże. Mówiono nam nawet o kilkunastu osobach.

KPRM o naborze na prezesa UKE: wpłynęło 10 ofert

Jak duże jest zainteresowanie i ile wniosków przyjęto w KPRM długo nie można było się dowiedzieć. Dopiero dziś biuro prasowe kancelarii odpowiedziało na nasze pytania. – W ramach naboru na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynęło 10 ofert – przekazało nam biuro prasowe KPRM.

– Obecnie trwa analiza przesłanych dokumentów. Wszelkie decyzje dotyczące kolejnych kroków podejmie zespół na najbliższym spotkaniu – dodano, nie precyzując co to za zespół, ani kiedy odbyć ma się spotkanie.

Nieoficjalne informacje: pierwsze rozmowy z kandydatami na regulatora rynku łączności w przyszłym tygodniu

Tymczasem ze strony aplikujących słyszymy, że KPRM zaprosiła już niektórych na pierwsze rozmowy. Mają się one odbyć w przyszłym tygodniu.