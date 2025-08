Materiał powstał we współpracy z BNP Paribas Bank Polska

Patrząc na gospodarkę i firmy przez pryzmat bankowych produktów — na jakie potrzeby zwracają dziś uwagę firmy?

To przede wszystkim kwestia sprawnej i kompleksowej obsługi, bezpieczeństwa i prostszych procesów. Klient korporacyjny różni się od tego detalicznego — potrzebuje narzędzi, które pozwalają mu działać szybciej, sprawniej i z większą kontrolą. Z tego powodu kontakt z bankiem nie ogranicza się już wyłącznie do kwestii finansowania, ale obejmuje też dostęp do szerokiego wachlarza produktów i usług. Dziś przedsiębiorcy oczekują wsparcia w całym procesie zarządzania płatnościami — od tych tradycyjnych, obsługi gotówkowej, terminali, po nowoczesne rozwiązania mobilne. Obserwujemy też silny trend związany z oczekiwaniami firm, że ich bank będzie wspierał rozwój i pomagał budować przewagę konkurencyjną. Dlatego coraz większą rolę odgrywają płatności natychmiastowe, które sprawiają, że zaraz po zakończeniu usługi, zakupie, zgłoszeniu roszczenia z ubezpieczenia czy kursu taksówkowego, pracownik lub beneficjent natychmiast otrzyma przelew z wynagrodzeniem, opłatą lub nagrodą. Dziś szczególnie liczy się też efektywność i niezawodność — stąd wszelkie możliwe integracje i automatyzacja finansów — to na przykład zaciąganie wyciągów czy wysyłanie przelewów bezpośrednio z banku bez udziału człowieka, tak by przygotowane w systemie finansowo-księgowym firmy przelewy trafiały do kontrahenta poprzez bank, ale bez konieczności logowania się do platformy bankowej.

Jak w związku z tym banki rozwijają swoje usługi?

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom przedsiębiorców, intensywnie inwestujemy w rozwój kanałów elektronicznych i cyfrowych. Jesteśmy na ukończeniu nowej platformy bankowości elektronicznej. Klienci w 90 proc. korzystają już z nowych modułów, a proces ten zostanie ukończony na przełomie roku. Zbudowaliśmy specjalną platformę zgodną z najnowszymi trendami w zakresie interfejsu użytkownika i jego intuicyjności. Platforma ma stanowić realne wsparcie dla firm w codziennym zarządzaniu finansami. Przygotowaliśmy również system do integracji oprogramowania finansowo-księgowego Klienta z bankiem, który pozwoli nam zintegrować każdy system, nawet ten bez zaawansowanych modułów web serwisowych. W ten sposób odpowiadamy na potrzebę integracji, efektywności i bezpieczeństwa. Obserwujemy też, że Klienci korporacyjni poszukują rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie firmy, przenosząc swoje potrzeby z części detalicznej, gdzie są Klientami indywidualnymi, oczekują odpowiedniej jakości – również dla firmy. Przygotowaliśmy z myślą o takich Klientach kartę Mastercard Business World Elite — pierwszą taką kartę w Europie, która ma najwyższy status Mastercard, co ma odzwierciedlenie w liczbie benefitów. Ta karta poza tym, że jest prestiżowa i przypomina karty Wealth Management, oferuje szereg udogodnień: dostęp do saloników lotniskowych i przejście Fast Track, bogaty pakiet ubezpieczeń, a także pakiet cybersecurity chroniący dane użytkownika. Karta jest również biodegradowalna, co jest jej dodatkowym wyróżnikiem. Słyszeliśmy od naszych Klientów, że jeśli posługują się kartą np. jako prezes spółki czy właściciel, to oczekują, aby ona odzwierciedlała ich pozycję rynkową i nowoczesne podejście do zarządzania finansami. I tak się dzieje.

Ważny element w życiu firm to odpowiednie zarządzanie finansami i zachowanie płynności. Co jest kluczowe do tego, aby mieć pełną kontrolę w codziennym zarządzaniu finansami firmy?

Liczy się bieżący dostęp do bankowości mobilnej i natychmiastowa informacja. Istotnym elementem jest także zapewnienie odpowiedniej gamy produktów, które umożliwiają skuteczne i szybkie zarządzanie finansami. Mowa tu głównie o płatnościach natychmiastowych, które odnotowują stały wzrost wśród klientów korporacyjnych. Widzimy też pewną rewolucję, jeśli chodzi o gotówkę. Mimo że udział gotówki w fizycznych transakcjach spada (karty stanowią około 60–65 proc. transakcji), to ilość gotówki w obiegu pozostaje relatywnie stabilna i wysoka ze względu na dużą podaż pieniądza. Firmy coraz częściej szukają rozwiązań, które pozwalają optymalizować zarządzanie gotówką. Jedną z takich optymalizacji, którą wprowadziliśmy, są tzw. smart sejfy, czyli indywidualne wpłatomaty dla Klientów, montowane w ich sklepach czy punktach sprzedaży. Pozwalają one na deponowanie gotówki przez pracowników bez konieczności wizyty w banku, a środki są niemal od razu księgowane i dostępne na rachunku. Wszędzie dąży się dziś do tego, by czas od przyjęcia wpłaty do jej zaksięgowania na rachunku był jak najkrótszy, a najlepiej natychmiastowy. Do tego dochodzą inteligentni asystenci finansowi, czyli narzędzia podpowiadające Klientom, jak będą wyglądały ich przepływy pieniężne w kolejnych dniach, bazując na analizie zobowiązań, wpływów i należności. Większe firmy oczywiście mają swoje zaawansowane systemy analityczne, ale mniejsze firmy chętniej korzystają z takich narzędzi.

Bankowi doradcy wchodzą dziś w rolę tych, którzy mogą pomagać klientom w usprawnianiu i optymalizacji operacji finansowych firm?

Współczesny doradca bankowy coraz częściej pełni rolę partnera, który nie tylko dostarcza produkty, ale przede wszystkim wspiera Klientów w optymalizacji procesów finansowych i operacyjnych. W Banku BNP Paribas mamy dla Klientów wyspecjalizowanych doradców z zakresu cash managementu. Kiedy identyfikujemy takie potrzeby transakcyjne u Klienta, doradca jest odpowiedzialny za to, aby naprowadzić Klienta na rozwiązania, które mogą zapewnić mu tę optymalizację. Wprowadziliśmy również usługę First Pay, która jest odpowiedzią na typową obawę Klienta związaną ze zmianą banku. Zmiana banku to duże przedsięwzięcie – nowy rachunek, nauka nowego systemu, przeniesienie informacji, bazy kontrahentów, umiejętność zaczytania plików z przelewami, nauka autoryzacji. W ramach tej usługi w ciągu kilku dni od otwarcia rachunku specjalista Customer Service kontaktuje się z Klientem i pomaga mu w wykonaniu pierwszej płatności. Upewnia się m.in., że użytkownicy w firmie są pełnoprawnymi użytkownikami platformy, potrafią robić płatności, przenosi także z nim bazę kontrahentów i importuje plik z przelewami, tak aby Klient miał komfort korzystania z naszych rozwiązań i pełną kontrolę nad procesami.

Co liczy się dziś dla klienta przy wyborze konta firmowego?

Kluczowa jest transparentność, przejrzystość i elastyczność. Dlatego przygotowaliśmy trzy pakiety rachunków dopasowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Pakiety różnią się dopasowaniem do skali działalności Klienta: liczbą przelewów (w tym zagranicznych), liczbą użytkowników czy poziomem opłat i dodatkowymi usługami. Są proste, przejrzyście opisane i klarowne. Klient dobiera pakiet, który najbardziej odpowiada jego działalności, nie ma wtedy żadnych ukrytych opłat. W ramach pakietu obowiązuje jedna opłata: za rachunek, bankowość, użytkowników i przelewy. Klient wie, że płacąc określoną stawkę abonamentową, większość jego potrzeb w zakresie współpracy z bankiem jest już pokryta. Dzięki temu firma płaci tylko za to, z czego rzeczywiście korzysta – zyskując kontrolę i przewidywalność kosztów.

