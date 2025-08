Po silnych zeszłotygodniowych wahaniach złoty ustabilizował się, co oznacza jedynie ograniczone zmiany notowań najważniejszych walut. W poniedziałek przed południem kurs dolara do złotego utrzymuje się blisko poziomu 3,70 zł. Niewielkie zmiany notuje także euro, za które płacono nieco ponad 4,27 zł. Jednocześnie wyraźnie słabszy jest dziś frank szwajcarski, który zniżkował do 4,57 zł.

Dolar nie pali się do odrabiania strat

Dolar amerykański próbuje odrabiać straty do euro po piątkowym tąpnięciu wywołanym mocno rozczarowującymi danymi z amerykańskiego tynku pracy. Jak na razie ich mu z tym wyjątkowe opornie. Para EURUSD notują jedynie minimalne zmiany. Co jednak istotne, po ostatnich fatalnych danych z USA znacząco wzrosło prawdopodobieństwo, że Fed zetnie stopy procentowe w przyszłym miesiącu. - Obecna sytuacja niemal wymusza obniżenie stóp, co odzwierciedlają oczekiwania rynku. Przed publikacją danych szanse na obniżkę we wrześniu wynosiły 40 proc, a obecnie rynek wycenia je na ponad 80 proc. Oznacza to, że słabe dane niemal zagwarantowały Trumpowi niższe stopy procentowe, choć w przypadku znacznego wzrostu inflacji, Fed wciąż może się wahać – wskazują w komentarzu porannym analitycy XTB.