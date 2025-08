Budownictwo społeczne. Jakie inwestycje są planowane?

Czy sytuacja budownictwa społecznego ma szansę poprawić się w krótkim terminie? Przyjrzeliśmy się danym o liczbie lokali w uzyskanych pozwoleniach na budowę. Na skonsumowanie zgody inwestorzy mają trzy lata. W I połowie br. przedsiębiorcy uzyskali zgodę na postawienie 75,8 tys. lokali, a tzw. budownictwo społeczne w sumie 4,3 tys., czyli 5,7 proc. tego, co wolny rynek.

W sześciu największych miastach największą aktywność widać w budownictwie społecznym czynszowym. W Poznaniu wydano zgodę na budowę 516 lokali (13 proc. tego, co w tym czasie deweloperzy), we Wrocławiu na 349 (prawie 15 proc.). W Warszawie to tylko 26 lokali. W ramach budownictwa komunalnego tylko w Warszawie wydano zgodę na budowę 20 lokali. I tylko w stolicy wydano pozwolenia na inwestycje spółdzielcze (30).

W miastach na prawach powiatu, na budownictwo komunalne przypadły pozwolenia na budowę 1,26 tys. lokali. Wyróżniają się Żory, gdzie pozwolenia objęły aż 945 lokali (patrz ilustracja). Na pozostałych miejscach znalazły się Sopot (94), Włocławek (69), Świnoujście (59), Częstochowa (46), Jelenia Góra (37). W ramach budownictwa społecznego czynszowego wynik łączny to 347, aktywne były Włocławek (141), Gliwice (112) i Katowice (78). W ramach budownictwa spółdzielczego jedynie Gorzów Wielkopolski (71) i Lublin (60).

W pozostałych powiatach na budownictwo komunalne (łączny wynik 286 lokali) stawiają głównie powiaty: kłodzki (88), kamiennogórski (56) i włocławski (44). Większą aktywność widać w budownictwie społecznym czynszowym, gdzie zielone światło dostały projekty liczące prawie 1,4 tys. mieszkań. Najwięcej zgód wydano w powiatach: brzeskim (297), będzińskim (118), ciechanowskim (93), średzkim (90), świdnickim (86) i oleskim (80).

Przedsiębiorcy, poza „top 6”, najbardziej upodobali sobie Rzeszów, Katowice, Szczecin, Toruń, Białystok i Lublin, a także Bydgoszcz, Tarnów, Gdynię i Kalisz. Z pozostałej części powiatów na topie były: pruszkowski, wejherowski, krakowski, piaseczyński, warszawski zachodni i legionowski.