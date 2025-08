W poniedziałek o sprawie poinformowało oficjalnie Ministerstwo Kultury i Komunikacji Strategicznej Ukrainy.

„4 sierpnia ukraińsko-polska ekipa rozpoczęła prace poszukiwawcze i ekshumacyjne na terenie dawnego cmentarza w Zboiskach we Lwowie w celu ponownego pochówku szczątków żołnierzy Wojska Polskiego” – czytamy w komunikacie.

Poszukiwania w celu ekshumacji ciał polskich żołnierzy w Zboiskach na Ukrainie

Ukraiński resort dodał, że chodzi o żołnierzy poległych w 1939 roku podczas obrony Lwowa przed wojskami niemieckimi. W tekście zaznaczono, że polegli byli przedstawicielami różnych narodowości. „Prace prowadzone są w ramach dwustronnej współpracy, której celem jest wspólne zrozumienie wydarzeń historycznych” – podano.

Cytowany w komunikacie wiceminister kultury i komunikacji strategicznej Ukrainy Andrij Nadżos oświadczył, że przygotowania do podjęcia prac udało się przeprowadzić dzięki wysiłkom obu państw. „Pamięć o ofiarach II wojny światowej to nie tylko przeszłość, to także nasze dzisiejsze wartości: godność, wzajemny szacunek, umiejętność dialogu. Współpraca ukraińsko-polska jest przykładem tego, jak wspólne wysiłki pomagają obu narodom przywrócić pamięć historyczną i sprawiedliwość” – dodał polityk.