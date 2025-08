Zapowiadana przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka podwyżka stypendium dla przyszłych sędziów i prokuratorów trafiła do wykazu prac Rządowego Centrum Legislacyjnego. Jakie dokładnie podwyżki dla aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zakłada projekt rozporządzenia?

Wyższe stypendium dla aplikantów KSSiP. Jest projekt rozporządzenia

Jak czytamy w projekcie, stypendium w trakcie pierwszych dwunastu miesięcy szkolenia w KSSiP wynosić będzie 5766 zł brutto miesięcznie. Według poprzedniej wersji rozporządzenia, obowiązującej od 1 lipca 2024 roku, stypendium to wynosiło 4500 zł - mamy więc do czynienia ze wzrostem o 1266 zł brutto (ok. 1000 zł netto).

5766 zł wynosić będzie stypendium aplikanta KSSiP (źródło: RCL)

Z kolei po ukończeniu dwunastu miesięcy szkolenia, aplikant KSSiP będzie mógł liczyć na stypendium w wysokości 6366 zł brutto, a więc również o 1266 zł brutto więcej niż dotychczas (od 1 lipca 2024 roku stypendium po ukończeniu dwunastu miesięcy szkolenia wynosi bowiem 5100 zł).