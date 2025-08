Steve Witkoff kilkakrotnie spotykał się z Władimirem Putinem. Rosyjska państwowa agencja TASS podała w poniedziałek, powołując się na amerykańskie i rosyjskie źródła, że specjalny wysłannik prezydenta USA przybędzie do Moskwy 6 sierpnia.

Władimir Putin i Donald Trump podczas spotkania na szczycie G20, fotografia z listopada 2018 r. Foto: REUTERS/Marcos Brindicci

– Nie wykluczamy możliwości zorganizowania takiego spotkania – powiedział Pieskow, pytany o doniesienia ws. spotkania Putin–Witkoff. – Zawsze cieszymy się z kontaktów z panem Witkoffem. Uważamy je za ważne, merytoryczne i bardzo przydatne – dodał w rozmowie z dziennikarzami.

Spotkanie Władimir Putin - Wołodymyr Zełenski? Kreml odpowiada

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Dmitrij Pieskow był też pytany, czy jest możliwe spotkanie Władimira Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. – Nie wykonano jeszcze wszystkich prac przygotowawczych do takiego spotkania – odparł rzecznik Kremla. – Chciałbym przypomnieć, że sam prezydent nie wyklucza możliwości zorganizowania takiego spotkania – oświadczył zastrzegając, że konieczne byłoby m.in. „wykonanie niezbędnych prac na poziomie eksperckim” oraz „pokonanie odpowiedniego dystansu”.

Wcześniej Władimir Putin mówił, że jeśli chodzi o Ukrainę, to stanowisko Rosji, oficjalnie ogłoszone latem 2024 r., pozostaje niezmienione. – Cóż, w zasadzie można poczekać. Jeśli władze Ukrainy uważają, że teraz nie jest odpowiedni moment i trzeba poczekać, to proszę bardzo, jesteśmy gotowi poczekać – powiedział w piątek, odnosząc się do rozmów delegacji Rosji i Ukrainy, wyrażając przy tym stanowisko, że należy omówić kroki do osiągnięcia podstaw długoterminowego, trwałego pokoju bez żadnych ograniczeń czasowych.