„Wypowiedzi Dmitrija Miedwiediewa, choć jak na jego standardy wyjątkowo stonowane, zostały przez byłego prezydenta USA Donalda Trumpa uznane za prowokacyjne i natychmiast wydał rozkaz przerzutu atomowych okrętów podwodnych w »odpowiednie regiony«” – komentuje „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung”: Wymiana ciosów w mediach społecznościowych przeradza się w militarną demonstrację siły

„Nawet jeśli jego (Miedwiediewa) tyrady przeciwko Ukrainie i Zachodowi raczej nie wynikają z niekontrolowanych kaprysów, lecz są uzgadniane z Kremlem, to pełnią one wyłącznie funkcję propagandową (...). To, że wymiana ciosów w mediach społecznościowych przerodziła się w militarną demonstrację siły, czyni całe zdarzenie jeszcze bardziej niepokojącym (...). Pokazy siły wobec rosyjskiego reżimu mogą mieć sens, ale tylko wtedy, gdy są precyzyjnie wyważone i wynikają z przemyślanej decyzji podjętej z właściwego powodu. Z zewnątrz trudno to ocenić, jednak w tym przypadku wygląda na to, że tak właśnie nie było” – czytamy.

„Süddeutsche Zeitung”: Za wypowiedzią Donalda Trumpa niewiele się kryje

„Süddeutsche Zeitung” ocenia: „I oto pojawia się teraz groźba nuklearna. Przy dokładniejszym przyjrzeniu się szybko jednak widać, jak niewiele za zapowiedzią Trumpa się kryje. Amerykańskie okręty podwodne uzbrojone w broń nuklearną znajdują się w ciągłej gotowości operacyjnej i są w stanie w każdej chwili, z dowolnej pozycji w głębinach światowych oceanów, uderzyć w cele na terytorium Rosji. I na tym polega sens odstraszania nuklearnego, którym mocarstwa atomowe od dziesięcioleci trzymają się w szachu. Nie ma potrzeby, by okręty podwodne z bronią jądrową były przerzucane na »odpowiednie« pozycje. Zamieszczane przez Trumpa tego typu wpisy w internecie to przede wszystkim pokaz i wielkie słowa, które mają za zadanie zaimponować światowej publiczności. Nie poprawia to jednak sytuacji. Z rakietami atomowymi się nie igra – nawet w słownej wymianie zdań”.