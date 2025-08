Poseł Polski 2050 ostrzegł, że jeśli koalicja rządząca będzie chciała wygrać wybory w 2027 roku na byciu antyPiS-em, wówczas przegra. - W związku z tym potrzebny jest wielki zryw gospodarczy, również podobny w swojej istocie do tego, co w tym momencie zaczął robić pan (Waldemar) Żurek w Ministerstwie Sprawiedliwości – ocenił.

W kontekście takiego zrywu Petru mówił, że Radosław Sikorski „wydaje się osobą, która jest wojownikiem i takiego zrywu chciałby dokonać”. - Jeżeli będziemy dalej funkcjonować w tej formule, że nie jest tak źle, no to prędzej czy później będzie niezbędna wymiana premiera - stwierdził zastrzegając jednak, że zmiana w fotelu szefa rządu to decyzja, która należy do Platformy Obywatelskiej.

A co z Polską 2050? Czy ten polityczny projekt powoli się nie wyczerpuje? - To wszystko zależy, w którą stronę pójdzie. Jeżeli Polska 2050 wróci do źródeł i postawi na takie kwestie, o których rozmawiamy, chociażby kwestie obniżenia składki zdrowotnej, zniesienia części obciążeń formalnych dla przedsiębiorców, to moim zdaniem jest zapotrzebowanie na tego typu ofertę programową po stronie koalicji – odparł.

Jeśli zaś Polska 2050 nie wróci do swoich źródeł to, zdaniem Petru, na scenie politycznej może powstać przestrzeń dla nowej, proprzedsiębiorczej partii, która „może odebrać istotną część głosów Konfederacji”. Petru zaznaczył przy tym, że na razie walczy o to, aby Polska 2050 wróciła do swoich źródeł.