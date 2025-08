To będzie jedna z ostatnich decyzji Andrzeja Dudy jako prezydenta. Są dwa apele

Chodzi o nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która została przyjęta przez Sejm i Senat, a obecnie oczekuje na podpis prezydenta.

Na mocy obowiązujących dzisiaj przepisów udzielenie jakiegokolwiek świadczenia zdrowotnego osobie poniżej 18. roku życia wymaga zgody jej przedstawiciela ustawowego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której potrzebna jest tzw. zgoda kumulatywna, czyli również i dziecka – jeśli ma ono co najmniej 16 lat. Projekt przygotowany przez posłów Koalicji Obywatelskiej i wspierany od początku przez rzeczniczkę praw dziecka zakłada umożliwienie młodzieży powyżej 13. roku życia korzystania z pomocy psychologa – bez zgody opiekuna prawnego, lecz w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Federacja Ruchów Obrony Życia: ustawa może powodować konflikty w rodzinie

Pod koniec lipca zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia wystosował apel do prezydenta o skierowanie nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem sygnatariuszy „projektowane przepisy naruszają konstytucyjne zasady ochrony praw rodzicielskich, równości wobec prawa oraz poprawnej legislacji„. Jak podkreślono, w szczególności krytykowane jest delegowanie kluczowych rozstrzygnięć na poziom rozporządzenia, brak sądowej kontroli decyzji oraz arbitralność kryteriów dostępu do świadczeń przez małoletnich. PFROŻ wylicza, że „ustawa ta może powodować konflikty w rodzinie, podważać zaufanie do rodziców, alienować małoletnie dzieci z więzi rodzinnych i pogłębiać ich osamotnienie, przez co godzi w dobro dzieci deklarowane w uzasadnieniu projektu ustawy”.

RPD i organizacje: szansa na realną zmianę dla młodego pokolenia

Z kolei w poniedziałek apel o podpisanie ustawy wystosowała rzeczniczka praw dziecka oraz 36 organizacji, które podkreślają, że podpis prezydenta „to szansa na realną zmianę dla młodego pokolenia, które zasługuje na świat, w którym proszenie o pomoc nie jest aktem odwagi, lecz naturalnym krokiem".