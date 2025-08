Jeszcze w październiku 2023 r. na łamach „Rz” mówił pan w wywiadzie, że nie chce być wiceministrem sprawiedliwości, ale może doradzać i służyć wiedzą. Co się od tego czasu zmieniło, że zdecydował się pan na objęcie funkcji MS?

To się zmieniło, że dostałem przestrzeń decyzyjną i to jest niezwykle istotne. Dostrzegłem też, że pomimo dobrych intencji, nie udało się ruszyć pewnych bardzo istotnych zagadnień. Głęboko wierzę, że się da. I to tak naprawdę był główny motyw.

Jaki ma pan pomysł na neosędziów i co pan zrobi? Ale konkretnie: jakie będą pana pierwsze decyzje?

Decyzje personalne zostały podjęte, będą kolejne. Odkąd jestem ministrem, zawiesiłem 46 prezesów i wiceprezesów sądów – to początek procedury odwołania. Z delegacji do MS odwołałem 9 osób, które są neosędziami albo podpisały listy do neo-KRS. Ustawa o neosędziach powstaje. Pracują już razem Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądownictwa i Departament Legislacyjny. Zobaczymy, co prezydent na to powie, zobaczymy czy będzie chciał na siebie wziąć odpowiedzialność za nieprzywracanie praworządności. Jak zostaną podjęte kolejne decyzje, będę informował.

Mówią, że przychodzi pan jako osoba zdeterminowana i bezkompromisowa, by zmiany wprowadzić. Czy tak rzeczywiście będzie?

Po czynach ich poznacie. Musi pani oraz czytelnicy ocenić, czy rzeczywiście tak będzie.