Sędzia Żurek: mogę doradzać, ale wiceministrem nie będę

Po wygranych przez opozycję wyborach dużo mówi się o przywracaniu praworządności w Polsce. Pomysłów jest kilka. Jaki jest pana?

Należy wyczyścić bezprawie w Trybunale Konstytucyjnym i w Krajowej Radzie Sądownictwa. Zanim pojawi się możliwość ustawowa, należy to zrobić uchwałami. Skoro kilka lat temu Sejm przekraczając swoje kompetencje i naruszając konstytucję powołał trzy nielegalne osoby do TK, to teraz należy również uchwałą Sejmu, zwykłą większością, cofnąć to złamanie prawa i te osoby – dublerów bądź ich następców - odwołać. Trzeba to zrobić szybko. Równolegle należy rozpocząć pracę nad ustawą o TK. Jest świetna baza w postaci projektu, który powstał w Fundacji Batorego. Równie szybko należy rozpocząć procedowanie nad ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Pamiętajmy, że ostatnia legalna KRS została rozwiązana zwykłą ustawą po przerwaniu kadencji jej członków, która jest wprost określona w konstytucji co było oczywistym i rażącym naruszeniem prawa.

Da się to zrobić szybko?

Uważam, że tak. Trzeba dać sygnał także obywatelom, nie tylko prawnikom, że przywracamy państwo prawa. W ramach możliwości, które mamy należy cofnąć wszystkie nielegalne powołania. Musimy powtórzyć wszystkie nielegalne konkursy prowadzone przed neo-KRS. Trzeba to zrobić ze względów prawnych - dla dobra obywateli – by nikt już nigdy nie kwestionował tych rozstrzygnięć z udziałem neosędziów. O tym, że są one nielegalne potwierdzają już wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz fragmenty uzasadnień Trybunału Sprawiedliwości UE. Mimo, że nie mówimy już o Izbie Dyscyplinarnej to nadal w SN funkcjonują neosędziowie powołani przez neo-KRS. ETPCz wskazał wadę, uznał, że takie osoby nie tworzą sądu więc nie ma co czekać, bo neo-KRS przykłada rękę do kolejnych wadliwych powołań. Należy to natychmiast zatrzymać. Nowy minister sprawiedliwości powinien przestać czynić ogłoszenia o wolnych stanowiskach a te które zostały ogłoszone przez jego poprzednika po prostu wstrzymać. Polska na skutek orzekania takich osób wypłaca tysiące euro odszkodowań z budżetu państwa czyli z pieniędzy wszystkich podatników. Powinien też odwołać prezesów sądów bo wielu obecnych zostało powołanych po bezprawnym zerwaniu kadencji legalnych poprzedników i wymienić pseudo rzeczników dyscyplinarnych sędziów których celem było ściganie niezależnych sędziów a nie karanie tych którzy popełnili występki.

A co należałoby zrobić z prokuraturą?

Mamy projekt ustawy o prokuraturze przygotowany przez Lex Super Omnia. Jest on bardzo ważny bo niezależność prokuratury jest podstawą każdego systemu prawnego. Jest projekt ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, na ukończeniu jest projekt o Sądzie Najwyższym. Powinniśmy zacząć procedować te społeczne ustawy bo to dobra baza do zmiany prawa.

Jest jeszcze prezydent, który może udaremnić te starania…

Wydaje się, że współpraca z prezydentem jest możliwa. A jeśli nie to należy tymi sposobami, które są dopuszczalne przez prawo natychmiast odsunąć te nielegalne osoby odsunąć od orzekania.