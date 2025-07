Dodatkowe środki przed urlopem. Kiedy pracodawca może wypłacić świadczenie?

Tym samym pracownik zatrudniony na pełny etat może otrzymać w 2025 roku maksymalnie 2723,40 zł.

Pracownik młodociany otrzyma w pierwszym roku nauki do 363,12 zł, w drugim – do 435,74 zł, w trzecim natomiast – do 508,37 zł.

Osoba wykonująca prace o szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze otrzyma świadczenie urlopowe w wysokości do 3631,20 zł.

Kiedy wypłacane jest świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe pracodawca może wypłacić raz w roku, nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego. Świadczenie to nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Informacje o niewypłacaniu świadczenia urlopowego

W przypadku, gdy pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nie są objęci układem zbiorowym i nie są zobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, wówczas informacje w sprawie nieutworzenia ZFŚS i niepłacenia świadczenia urlopowego muszą przekazać pracownikom w pierwszym dniu miesiąca danego roku kalendarzowego, w sposób u siebie przyjęty.