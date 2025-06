O te dodatki można się ubiegać na emeryturze. Nie wszyscy o nich wiedzą

Nie wszyscy seniorzy wiedzą, że będąc na emeryturze mogą nieco powiększyć swój domowy budżet ubiegając się o dodatki świadczeń emerytalno-rentowych. Wypłacają je ZUS, KRUS i inne organy emerytalno-rentowe.

Reklama

Ten dodatek otrzyma każdy emeryt. Kryterium jest wiek

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje każdemu emerytowi po ukończeniu 75. roku życia. Po osiągnięciu wymaganego wieku przyznawany jest z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku. Dodatek mogą otrzymać również młodsze osoby, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. W ich przypadku wymagane jest złożenie zaświadczenia o stanie zdrowia. Dodatek nie przysługuje, jeśli senior przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej dwóch tygodni w miesiącu.

Dodatek kombatancki i kompensacyjny. Komu przysługują świadczenia?

Zarówno dodatek kombatancki, jak i dodatek kompensacyjny przysługują emerytom i rencistom posiadającym uprawnienia kombatanckie lub którzy zostali uznani za ofiary represji. Dodatek kompensacyjny przysługuje wdowom lub wdowcom po tych osobach. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem potwierdzającym uprawnienia kombatanckie. Dodatek kompensacyjny wynosi 15 proc. dodatku kombatanckiego.

Ryczałt energetyczny. Jak się ubiegać o dodatek?

Ryczałt energetyczny przysługuje kombatantom i innym osobom uprawnionym - żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych, a także wdowom lub wdowcom - emerytom i rencistom, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych. Ma on stanowić pomoc w pokryciu kosztów energii elektrycznej, gazu i energii cieplnej. Otrzymanie dodatku wymaga złożenia wniosku wraz z decyzją szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji. Wysokość ryczałtu energetycznego ogłasza co roku Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.