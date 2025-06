Zmiany w terminach wypłat emerytur w lipcu. Nowy harmonogram

1 lipca (wtorek) - wypłata bez zmian,

6 lipca (niedziela) – zmiana terminu wypłaty na piątek 4 lipca

10 lipca (czwartek) – wypłata bez zmian,

15 lipca (wtorek) – wypłata bez zmian,

20 lipca (niedziela) – zmiana terminu wypłaty na piątek 18 lipca

25 lipca (środa) – wypłata bez zmian.

Zmiana terminu wypłaty tylko w wyjątkowych sytuacjach. Kiedy jest możliwa?

Termin wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych jest ustalany podczas rozpatrywania wniosku o emeryturę na podstawie liczby wypłacanych świadczeń danego dnia oraz tempa napływu składek emerytalnych. Emeryci i renciści otrzymują swoje świadczenia zawsze w tym samym, wyznaczonym przez ZUS terminie. Jego zmiana jest możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach. ZUS może się na to zgodzić na przykład w sytuacji, gdy świadczeniobiorca jest zobowiązany do comiesięcznego dokonywania opłat w urzędowo określonych terminach, których nie da się zmienić. Przesunięcie daty wypłat świadczeń z ZUS wymaga złożenia odpowiedniego wniosku z uzasadnieniem.

Czy będzie druga waloryzacja emerytur w 2025 roku?

Zgodnie z zapowiedziami rządu druga waloryzacja emerytur miałaby nastąpić we wrześniu, jeśli inflacja w pierwszym półroczu 2025 roku przekroczyłaby 5 proc. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego za pierwsze pięć miesięcy tego roku, nic nie wskazuje na to, by taki poziom inflacji został osiągnięty. Co prawda w styczniu tego roku wskaźnik wzrostu cen wynosił jeszcze 5,3 proc., ale w kolejnych miesiącach spadł poniżej 5 proc. W lutym i marcu było to 4,9 proc., w kwietniu 4,3 proc., a w maju 4 proc. Dane za czerwiec nie są jeszcze znane.

Co z czternastą emeryturą? Kiedy zostanie wypłacona i ile wyniesie?

Po wakacjach emerytów czeka jednak inny zastrzyk finansowy. We wrześniu seniorzy mogą liczyć na wypłatę 14. emerytury. Pełna wysokość świadczenia będzie równa obecnej kwocie emerytury minimalnej i wyniesie 1878,91 zł brutto. Taka kwota przysługiwać będzie seniorom, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Osoby z wyższą emeryturą lub rentą, będą miały pomniejszoną „czternastkę” zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Dodatkowego świadczenia nie otrzymają seniorzy, których emerytura przekracza 4728,91 zł brutto.