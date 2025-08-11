Aktualizacja: 11.08.2025 07:21 Publikacja: 11.08.2025 04:32
Foto: Adobe Stock
Osoby aktywne zawodowo są w grupie ryzyka utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Z roku na rok obserwujemy jednak spadek liczby osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym także renty wypadkowej. Na jaką skalę?
Z najnowszych danych organu rentowego wynika, że w 2024 r. wypłacano przeciętnie miesięcznie 516,7 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy, w tym 128,3 tys. rent wypadkowych. Dla porównania – w 2023 r. było to odpowiednio 553 tys. (spadek rok do roku o ponad 6,5 proc.) oraz 134,3 tys. (spadek rok do roku o 4,5 proc.).
Co ciekawe, przeciętna miesięczna wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy kształtowała się w ubiegłym roku na poziomie 3 019,87 zł, zaś przeciętna renta wypadkowa była ponad 1,6 razy wyższa i wynosiła 4 907,34 zł. W porównaniu z rokiem 2023 było to odpowiednio 2 621,97 zł (wzrost rok do roku o 15,2 proc.) i 4 319,73 zł (wzrost rok do roku o 13,6 proc.).
– Wysokość renty wypadkowej jest zależna m.in. od podstawy wymiaru, czyli od zarobków. W efekcie wzrost płac powoduje podwyższenie wartości tych świadczeń – tłumaczy Katarzyna Kamecka, ekspertka Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.
Eksperci wskazują na kilka przyczyn spadku liczby rent wypadkowych.
– W ostatnich latach nastąpiła zmiana specyfiki aktywności zawodowej. Nie ma już przewagi pracy fizycznej. A chcąc nie chcąc, rodzi ona większe prawdopodobieństwo wypadku. Teraz zwiększa się udział na rynku pracy umysłowej czy świadczenia usług, które są mniej wypadkogenne – mówi Katarzyna Kamecka.
Zdaniem ekspertki na pewno firmy zrobiły też wiele, aby poprawić bezpieczeństwo.
– Pracodawcy skutecznie wykorzystują środki udostępniane np. przez ZUS na działania prewencyjne. Ale też sami w swoim zakresie dbają o kwestie BHP – mówi.
W ocenie Katarzyny Kameckiej problem z pozyskiwaniem do pracy lekarzy orzeczników przez ZUS nie wydaje się w tym wypadku kluczowy.
W podobnym tonie wypowiada się Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. W jego ocenie rozwój technologii wpłynął pozytywnie na kwestie bezpieczeństwa.
– Dodałbym do tego czynnik ludzki. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mają coraz większą świadomość zagrożeń w miejscu pracy i podejmują działania, żeby je minimalizować. Obecnie człowiek bez kasku na budowie jest raczej rzadkością, a jeszcze kilkanaście lat temu to był powszedni widok – dodaje.
Wśród osób, którym przyznano renty z tytułu niezdolności do pracy (wypadkowe) 70,6 proc. stanowili mężczyźni.
– Branże, w których prawdopodobieństwo ciężkiego wypadku jest najwyższe, czyli budowlana, przemysłowa i górnictwo, są silnie zmaskulinizowane. Stąd zapewne ich przewaga w tej statystyce – wyjaśnia Katarzyna Kamecka.
W stosunku do roku ubiegłego nie zmieniła się natomiast struktura rencistów w grupach wiekowych.
Najliczniejszą stanowiły osoby w wieku 60-64 lata (tj. 23,9 proc.), a na drugim miejscu znalazła się grupa osób w wieku 55-59 lat (jej udział stanowił 16,4 proc.).
Średni wiek świadczeniobiorców, którym przyznano to świadczenie wyniósł 54,1 roku.
Kwestie uznania danego zdarzenia za wypadek przy pracy często budzą wątpliwości. W efekcie sprawy tego typu niejednokrotnie rozstrzygają sądy. Często w dość nietypowych sprawach.
I tak, SN w wyroku o sygn. II PSKP 8/24 uznał, że pobicie pracownika przez innego zatrudnionego ze względu na prywatne animozje na terenie zakładu pracy podczas wykonywania obowiązków kwalifikuje się jako wypadek przy pracy.
Z kolei Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w wyroku o sygn. VI Ua 37/24 uznał za wypadek przy pracy nieumyślne uderzenie oprawą okularów w oko pracownicy.
Pracownik, który uległ urazowi w trakcie realizowania czynności na rzecz pracodawcy lub cierpi na chorobę zawodową, może otrzymać świadczenie pieniężne z ubezpieczenia wypadkowego, w tym m.in.:
