Z tego artykułu dowiesz się: Jak zmieniła się liczba rent wypadkowych wypłacanych przez ZUS w 2024 roku?

Dlaczego przeciętna wysokość renty wypadkowej jest niższa w porównaniu do ogólnej renty z tytułu niezdolności do pracy?

Co przyczyniło się do spadku liczby rent wypadkowych wypłacanych przez ZUS?

W jaki sposób struktura zawodowa wpływa na częstość występowania wypadków przy pracy?

Jakie są najczęstsze grupy wiekowe, wśród których przyznawane są renty z tytułu niezdolności do pracy?

Jakie przypadki uznawane były przez sądy za wypadki przy pracy?

Osoby aktywne zawodowo są w grupie ryzyka utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Z roku na rok obserwujemy jednak spadek liczby osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym także renty wypadkowej. Na jaką skalę?

Reklama Reklama

Z najnowszych danych organu rentowego wynika, że w 2024 r. wypłacano przeciętnie miesięcznie 516,7 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy, w tym 128,3 tys. rent wypadkowych. Dla porównania – w 2023 r. było to odpowiednio 553 tys. (spadek rok do roku o ponad 6,5 proc.) oraz 134,3 tys. (spadek rok do roku o 4,5 proc.).

Co ciekawe, przeciętna miesięczna wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy kształtowała się w ubiegłym roku na poziomie 3 019,87 zł, zaś przeciętna renta wypadkowa była ponad 1,6 razy wyższa i wynosiła 4 907,34 zł. W porównaniu z rokiem 2023 było to odpowiednio 2 621,97 zł (wzrost rok do roku o 15,2 proc.) i 4 319,73 zł (wzrost rok do roku o 13,6 proc.).