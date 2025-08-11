Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Ofiary wypadków przy pracy coraz mniej kosztują ZUS. Co się zmieniło?

W 2024 r. ZUS wypłacał miesięcznie blisko 128,3 tys. rent wypadkowych. To o prawie 4,5 proc. mniej niż rok wcześniej – tak wynika z najnowszego raportu ZUS.

Publikacja: 11.08.2025 04:32

Ofiary wypadków przy pracy coraz mniej kosztują ZUS. Co się zmieniło?

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak zmieniła się liczba rent wypadkowych wypłacanych przez ZUS w 2024 roku?
  • Dlaczego przeciętna wysokość renty wypadkowej jest niższa w porównaniu do ogólnej renty z tytułu niezdolności do pracy?
  • Co przyczyniło się do spadku liczby rent wypadkowych wypłacanych przez ZUS?
  • W jaki sposób struktura zawodowa wpływa na częstość występowania wypadków przy pracy?
  • Jakie są najczęstsze grupy wiekowe, wśród których przyznawane są renty z tytułu niezdolności do pracy?
  • Jakie przypadki uznawane były przez sądy za wypadki przy pracy?

Osoby aktywne zawodowo są w grupie ryzyka utraty zdolności do pracy w wyniku wypadku w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Z roku na rok obserwujemy jednak spadek liczby osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym także renty wypadkowej. Na jaką skalę?

Z najnowszych danych organu rentowego wynika, że w 2024 r. wypłacano przeciętnie miesięcznie 516,7 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy, w tym 128,3 tys. rent wypadkowych. Dla porównania – w 2023 r. było to odpowiednio 553 tys. (spadek rok do roku o ponad 6,5 proc.) oraz 134,3 tys. (spadek rok do roku o 4,5 proc.).

Czytaj więcej

Nagłe pogorszenie stanu zdrowia może nas wyłączyć z aktywności zawodowej. Na jakie świadczenia pieni
Praca, Emerytury i renty
Na jakie wsparcie może liczyć osoba chora i niezdolna do pracy?

Co ciekawe, przeciętna miesięczna wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy kształtowała się w ubiegłym roku na poziomie 3 019,87 zł, zaś przeciętna renta wypadkowa była ponad 1,6 razy wyższa i wynosiła 4 907,34 zł. W porównaniu z rokiem 2023 było to odpowiednio 2 621,97 zł (wzrost rok do roku o 15,2 proc.) i 4 319,73 zł (wzrost rok do roku o 13,6 proc.).

Reklama
Reklama

– Wysokość renty wypadkowej jest zależna m.in. od podstawy wymiaru, czyli od zarobków. W efekcie wzrost płac powoduje podwyższenie wartości tych świadczeń – tłumaczy Katarzyna Kamecka, ekspertka Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Przyczyny spadku liczby rent wypadkowych wypłacanych przez ZUS

Eksperci wskazują na kilka przyczyn spadku liczby rent wypadkowych. 

– W ostatnich latach nastąpiła zmiana specyfiki aktywności zawodowej. Nie ma już przewagi pracy fizycznej. A chcąc nie chcąc, rodzi ona większe prawdopodobieństwo wypadku. Teraz zwiększa się udział na rynku pracy umysłowej czy świadczenia usług, które są mniej wypadkogenne – mówi Katarzyna Kamecka. 

Zdaniem ekspertki na pewno firmy zrobiły też wiele, aby poprawić bezpieczeństwo.

– Pracodawcy skutecznie wykorzystują środki udostępniane np. przez ZUS na działania prewencyjne. Ale też sami w swoim zakresie dbają o kwestie BHP – mówi.

W ocenie Katarzyny Kameckiej problem z pozyskiwaniem do pracy lekarzy orzeczników przez ZUS nie wydaje się w tym wypadku kluczowy.

Reklama
Reklama

W podobnym tonie wypowiada się Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan. W jego ocenie rozwój technologii wpłynął pozytywnie na kwestie bezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Jakie choroby uprawniają do renty z ZUS? Lista jest długa
Praca, Emerytury i renty
Komu przysługuje renta z ZUS? Lista chorób, które uprawniają do świadczenia

– Dodałbym do tego czynnik ludzki. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mają coraz większą świadomość zagrożeń w miejscu pracy i podejmują działania, żeby je minimalizować. Obecnie człowiek bez kasku na budowie jest raczej rzadkością, a jeszcze kilkanaście lat temu to był powszedni widok – dodaje.

Wśród osób, którym przyznano renty z tytułu niezdolności do pracy (wypadkowe) 70,6 proc. stanowili mężczyźni.

– Branże, w których prawdopodobieństwo ciężkiego wypadku jest najwyższe, czyli budowlana, przemysłowa i górnictwo, są silnie zmaskulinizowane. Stąd zapewne ich przewaga w tej statystyce – wyjaśnia Katarzyna Kamecka.

W stosunku do roku ubiegłego nie zmieniła się natomiast struktura rencistów w grupach wiekowych.

Reklama
Reklama

Najliczniejszą stanowiły osoby w wieku 60-64 lata (tj. 23,9 proc.), a na drugim miejscu znalazła się grupa osób w wieku 55-59 lat (jej udział stanowił 16,4 proc.).

Średni wiek świadczeniobiorców, którym przyznano to świadczenie wyniósł 54,1 roku.

Wypadek przy pracy. Orzecznictwo

Kwestie uznania danego zdarzenia za wypadek przy pracy często budzą wątpliwości. W efekcie sprawy tego typu niejednokrotnie rozstrzygają sądy. Często w dość nietypowych sprawach. 

I tak, SN w wyroku o sygn. II PSKP 8/24 uznał, że pobicie pracownika przez innego zatrudnionego ze względu na prywatne animozje na terenie zakładu pracy podczas wykonywania obowiązków kwalifikuje się jako wypadek przy pracy.

Reklama
Reklama

Z kolei Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w wyroku o sygn. VI Ua 37/24 uznał za wypadek przy pracy nieumyślne uderzenie oprawą okularów w oko pracownicy.

Świadczenia z ubezpieczenia

Pracownik, który uległ urazowi w trakcie realizowania czynności na rzecz pracodawcy lub cierpi na chorobę zawodową, może otrzymać świadczenie pieniężne z ubezpieczenia wypadkowego, w tym m.in.:

  • zasiłek chorobowy (wypłacany dla ubezpieczonego, u którego stwierdzono czasową niezdolność do pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową),
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy (dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej),
  • jednorazowe odszkodowanie (dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego albo rencisty),
  • świadczenie rehabilitacyjne (dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokuje odzyskanie zdolności do kontynuowania aktywności zawodowej),
  • zasiłek wyrównawczy (dla ubezpieczonego, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku),
  • rentę szkoleniową (dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Praca ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) pracownik wypadek

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak zmieniła się liczba rent wypadkowych wypłacanych przez ZUS w 2024 roku?
  • Dlaczego przeciętna wysokość renty wypadkowej jest niższa w porównaniu do ogólnej renty z tytułu niezdolności do pracy?
  • Co przyczyniło się do spadku liczby rent wypadkowych wypłacanych przez ZUS?
  • W jaki sposób struktura zawodowa wpływa na częstość występowania wypadków przy pracy?
  • Jakie są najczęstsze grupy wiekowe, wśród których przyznawane są renty z tytułu niezdolności do pracy?
  • Jakie przypadki uznawane były przez sądy za wypadki przy pracy?
Pozostało jeszcze 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski i sędzia Krystyna Pawłowicz
Sądy i trybunały
Sędziowie TK inwigilowani? Święczkowski i Pawłowicz składają zawiadomienie
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przed rozpoczęciem posiedzenia rządu
Sądy i trybunały
Czy Waldemar Żurek może „czyścić” sądy wbrew sędziom? Prawnicy podzieleni
Waloryzacja 2026. Rząd ustalił, o ile mogą wzrosnąć emerytury od marca
Praca, Emerytury i renty
Wiadomo, o ile mogą wzrosnąć emerytury w 2026 roku. Rząd przyjął rozporządzenie
Kiedy w sierpniu zostanie wypłacone 800 plus?
Praca, Emerytury i renty
Wcześniejsze wypłaty i podwójne świadczenia. 800 plus w sierpniu
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Ustępujący prezydent Andrzej Duda (P) z żoną Agatą Kornhauser-Dudą (L) na sali posiedzień Sejmu w Wa
Prawo w Polsce
Czym teraz zajmie się Andrzej Duda? Nie wróci na Uniwersytet Jagielloński
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie