Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać rentę z ZUS?

Rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą otrzymać osoby, które posiadają wymagany okres składkowy i nieskładkowy. Wynoszą one:

1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat

2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat

3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat

4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat

5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat

W przypadku osoby, u której niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, wymagany okres składkowy i nieskładkowy powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy, chyba że udowodni ona okres składkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiety lub 30 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolna do pracy.

Okres składkowy i nieskładkowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.