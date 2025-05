Czy można zmienić termin wypłaty emerytury?

Emeryci otrzymują swoje świadczenia zgodnie z terminem wyznaczonym przez ZUS. Jest on ustalany podczas rozpatrywania wniosku o emeryturę na podstawie liczby wypłacanych świadczeń danego dnia oraz tempa napływu składek emerytalnych. Informacja o dacie wypłacania świadczenia podana jest w decyzji o przyznaniu emerytury.

Zmiana wyznaczonego terminu wypłaty świadczenia jest możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach. Aby to zrobić, emeryt musi złożyć odpowiedni wniosek z uzasadnieniem. ZUS może się do niego przychylić na przykład w sytuacji, gdy emeryt jest zobowiązany do comiesięcznego dokonywania opłat w urzędowo określonych terminach, których nie da się zmienić.

Kiedy wypłata 14. emerytury? Potwierdzono termin i kwoty

Czternasta emerytura od 2023 roku jest na stałe wpisana w kalendarz świadczeń przysługujących emerytom i rencistom. Podobnie jak „trzynastka”, wypłacana jest co roku. Dokładny miesiąc wypłaty za każdym razem w rozporządzeniu określa Rada Ministrów. W wykazie prac rządu został już opublikowany projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym termin wypłaty 14. emerytury w 2025 roku, podobnie jak w poprzednich latach wyznaczono na wrzesień.

Potwierdzono również kwotę, jaką otrzymają w tym roku emeryci. Pełna wysokość świadczenia będzie równa obecnej kwocie emerytury minimalnej i wyniesie 1878,91 zł brutto. Kwota ta będzie przysługiwać seniorom, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Osoby, które mają wyższą emeryturę lub rentę, otrzymają „czternastkę” pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Kwota 14. emerytury nie może być jednak niższa niż 50 zł brutto. W związku z tym drugiego, dodatkowego świadczenia rocznego nie otrzymają seniorzy, których emerytura przekracza 4728,91 zł brutto. Ze świadczenia potrącana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy.