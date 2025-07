Można otrzymać dotację na nowy piec gazowy. To już ostatnia szansa

Rozpoczynający się nabór skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy ponieśli koszty wymiany kopciucha na kocioł gazowy, ale nie mieli możliwości uzyskania wsparcia z powodu wstrzymania naboru wniosków w programie Czyste Powietrze pod koniec listopada 2024 r.

Reklama Reklama

Co istotne, będzie to ostatnia szansa na uzyskanie dofinansowania z środków unijnych na zakup i montaż kotła gazowego. Jak przypomina Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z dyrektywą budynkową (EPBD), od 2025 r. nie można finansować kotłów na paliwa kopalne ze środków publicznych. Polska jednak korzysta z wyjątku, pozwalającego na dalsze wsparcie inwestycji gazowych – priorytetem pozostaje bowiem wymiana kopciuchów.

Kto i na jakich zasadach może ubiegać się o dotację

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze będzie możliwe tylko dla inwestycji zrealizowanych do 31 grudnia 2024 r. i kosztów poniesionych do tego dnia. Dotacje na kotły gazowe będą obowiązywać na zasadach sprzed reformy. Oznacza to, iż będą mogli się o nie ubiegać właściciele lub współwłaściciele istniejących budynków lub lokali mieszkalnych, spełniający kryteria dochodowe kwalifikujące do jednego z trzech poziomów wsparcia: podstawowego (roczny dochód do 135 tys. zł), podwyższonego (miesięczny dochód na osobę do 1894 zł w gospodarstwach wieloosobowych lub 2651 zł w jednoosobowych) oraz najwyższego (dochód odpowiednio do 1090 zł lub 1526 zł, albo prawo do odpowiednich zasiłków).

Wsparcie obejmuje m.in. zakup i montaż kotła lub kotłowni gazowej, instalację c.o. i c.w.u. oraz dokumentację projektową. Konieczne jest też trwałe wyłączenie z użytku starego źródła ciepła na paliwo stałe, np. przez zezłomowanie.