Po głosowaniu w Knesecie Marco Rubio ostrzega Izrael przed fiaskiem porozumienia w Strefie Gazy

Przebywający z wizytą w Izraelu sekretarz stanu USA Marco Rubio wyraził obawy, że próby aneksji Zachodniego Brzegu mogą zagrozić planowi prezydenta Donalda Trumpa mającemu na celu zakończenie wojny w Gazie. Rubio podkreślił, że Stany Zjednoczone obecnie nie popierają takiego kroku i uważają go za potencjalne zagrożenie dla porozumienia pokojowego.

Jest on kolejnym amerykańskim urzędnikiem, który odwiedza Izrael, aby wesprzeć realizację 20-punktowego planu Trumpa na rozwiązanie konfliktu w Gazie.

W trakcie jego wizyty wiceprezydent USA JD Vance kończył spotkania z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu, ministrem obrony Izraelem Katzem oraz ministrem spraw strategicznych Ronem Dermerem.

– Zachodni Brzeg nie zostanie anektowany przez Izrael – zapewnił Vance. – Polityka prezydenta Trumpa jest taka, że ​​Zachodni Brzeg nie zostanie zaanektowany. To zawsze będzie nasza polityka.