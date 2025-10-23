Rzeczpospolita
Po głosowaniu w Knesecie Marco Rubio ostrzega Izrael przed fiaskiem porozumienia w Strefie Gazy

W środę izraelski parlament udzielił wstępnej zgody na ustawę, która wprowadza izraelskie prawo na okupowanym Zachodnim Brzegu, terenie, który Palestyńczycy chcą przeznaczyć na swoje niepodległe państwo.

Publikacja: 23.10.2025 18:35

Izraelski żołnierz w pobliżu Hebronu na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu

Foto: Reuters, Mussa Qawasma

Foto: Reuters, Mussa Qawasma

Agnieszka Kazimierczuk

Przebywający z wizytą w Izraelu sekretarz stanu USA Marco Rubio wyraził obawy, że próby aneksji Zachodniego Brzegu mogą zagrozić planowi prezydenta Donalda Trumpa mającemu na celu zakończenie wojny w Gazie. Rubio podkreślił, że Stany Zjednoczone obecnie nie popierają takiego kroku i uważają go za potencjalne zagrożenie dla porozumienia pokojowego.

Jest on kolejnym amerykańskim urzędnikiem, który odwiedza Izrael, aby wesprzeć realizację 20-punktowego planu Trumpa na rozwiązanie konfliktu w Gazie.

Czytaj więcej

Ciężarówka wioząca pomoc dla Palestyńczyków w Deir Al-Balah w centralnej części Strefy Gazy.
Konflikty zbrojne
MTS wydał orzeczenie ws. Strefy Gazy. „Izrael ma obowiązek”

W trakcie jego wizyty wiceprezydent USA JD Vance kończył spotkania z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu, ministrem obrony Izraelem Katzem oraz ministrem spraw strategicznych Ronem Dermerem.

– Zachodni Brzeg nie zostanie anektowany przez Izrael  – zapewnił Vance. – Polityka prezydenta Trumpa jest taka, że ​​Zachodni Brzeg nie zostanie zaanektowany. To zawsze będzie nasza polityka

Izraelski plan aneksji Zachodniego Brzegu „zawieszony”

Głosowanie w Knesecie﻿ dotyczące aneksji Zachodniego Brzegu było pierwszym z czterech wymaganych etapów zatwierdzenia ustawy.  Rząd Netanjahu rozważał aneksję po tym, jak kilku zachodnich sojuszników Izraela uznało państwo palestyńskie we wrześniu, jednak plan ten został zawieszony po sprzeciwie Trumpa. 

Na Zachodnim Brzegu mieszka około 700 tysięcy izraelskich osadników. Organizacja Narodów Zjednoczonych i większość społeczności międzynarodowej uważa osady za nielegalne według prawa międzynarodowego.

Rząd Izraela powołuje się na biblijne i historyczne powiązania z tym obszarem i sprzeciwia się utworzeniu państwa palestyńskiego. 

Czytaj więcej

Donald Trump twierdzi, że kierownictwo Hamasu mogło nie mieć nic wspólnego z naruszeniem zawieszenia
Konflikty zbrojne
Izrael zbombardował Strefę Gazy i ogłosił wznowienie zawieszenia broni

Chwiejne zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem

Umowa o zawieszeniu broni została kilkukrotnie naruszona przez wymianę ognia i eksplozje.

Świadkowie relacjonowali intensywną wymianę strzałów i ostrzał czołgów w rejonach wschodnich Chan Junis na południu Strefy Gazy oraz na wschód od miasta Gaza na północy.

Konflikt w Gazie rozpoczął się po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r., w którym zginęło 1200 osób, a 251 zostało uprowadzonych.

Izraelska ofensywa odwetowa zniszczyła dużą część Gazy, powodując śmierć blisko 68 tysięcy Palestyńczyków, według danych lokalnego ministerstwa zdrowia kontrolowanego przez Hamas, które nie rozróżnia ofiar cywilnych od bojowników.

Czytaj więcej

Czy papież Leon XIV odwiedzi Strefę Gazy? Szybka decyzja jest możliwa
Polityka
Czy papież Leon XIV odwiedzi Strefę Gazy? Szybka decyzja jest możliwa

Zaproponowane przez USA zawieszenie broni ma na celu zakończenie dwuletniej wojny. Jego pierwsza faza obejmowała powrót izraelskich zakładników w zamian za palestyńskich więźniów, przekazanie ciał niektórych zmarłych zakładników oraz częściowe wycofanie wojsk izraelskich.

Od czasu zawieszenia broni Hamas odzyskał jednak kontrolę nad Strefą Gazy, wysyłając uzbrojonych ludzi na ulice i represjonując grupy, które podważały jego władzę.





