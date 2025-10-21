Rzeczpospolita
Wydarzenia
Czy papież Leon XIV odwiedzi Strefę Gazy? Szybka decyzja jest możliwa

Papież udaje się za kilka tygodni z pierwszą zagraniczną wizytą na Bliski Wschód. Zgodnie z planem będzie kilkaset kilometrów od Strefy Gazy, w Libanie. Czy program może się wzbogacić o tę enklawę?

Publikacja: 21.10.2025 10:00

Czy papież Leon XIV odwiedzi Strefę Gazy? Szybka decyzja jest możliwa

Foto: REUTERS/Remo Casilli

Jerzy Haszczyński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są możliwości zorganizowania przez papieża Leona XIV wizyty w Strefie Gazy?
  • Czy są precedensy nagłych zmian w planach papieskich podróży?
  • Jakie znaczenie ma wizyta papieża Leona XIV na Bliskim Wschodzie dla dialogu między religiami?
  • Jacy papieże odwiedzali niebezpieczne regiony świata?

Teoretycznie jest to możliwe. Nagłe decyzje o zagranicznych wizytach papieskich nie są wykluczone, nie jest tak, że każda musi być planowana z wielkim wyprzedzeniem.

Kardynał Nycz: Jan Paweł II rozważał w czasie pielgrzymki w Polsce w 1999 r., czy nie udać się natychmiast do Armenii

Jak mówi „Rzeczpospolitej” kardynał Kazimierz Nycz, papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski w 1999 r. zastanawiał się, czy nie udać się natychmiast do Armenii. W ostatniej fazie raka był wówczas katolikos Karekin I, głowa Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, z którym Jan Paweł II był w wielkiej przyjaźni. 

– W Krakowie rozważano, czy nie poleci specjalny samolot do Armenii. Ostatecznie z tego zrezygnowano – mówi kardynał Nycz, podkreślając, że niespodziewane elementy pielgrzymek wymagają analizy papieskiego otoczenia, Sekretariatu Stanu na temat tego, czy byłyby pożądane i bezpieczne. 

Karekin I zmarł 29 czerwca 1999 r.. Jan Paweł II był w Krakowie 14-17 czerwca. 

O chęci odwiedzenia Strefy Gazy przez papieża Leona XIV wspomniał prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich

Do rozważań na ten temat wizyty Leona XIV skłania zeszłotygodniowa wypowiedź kardynała Claudia Gugerottiego, prefekta watykańskiej Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich. Zapytany o ewentualną podróż papieską do Strefy Gazy, odpowiedział, że Leon XIV „ma ją w sercu”. Dodał, że jego zdaniem wizyta w palestyńskiej enklawie jest możliwa, choć „trzeba brać pod uwagę konkretne trudności związane z dotarciem do Gazy”. Wspomniał o bezpieczeństwie, choć bardziej tych, co żyją w Gazie, niż o „osobistym bezpieczeństwie” papieża.  

O żadnym terminie nie było mowy. Papież Leon XIV szykuje się jednak do swojej pierwszej wizyty zagranicznej i to – przede wszystkim – na Bliskim Wschodzie. Dojdzie do niej na przełomie listopada i grudnia. Jej celem jest Turcja, a potem Liban. Była planowana przez i dla poprzednika, Franciszka, który zmarł w kwietniu. Zrealizuje ją Leon XIV. 

Z Bejrutu, libańskiej stolicy, w linii prostej jest do Strefy Gazy ledwie 270 kilometrów, ale po drodze są dwie nieprzekraczalne granice, kontrolowane przez Izrael. O możliwej wizycie w Strefie Gazy „Rzeczpospolita” zapytała mailowo Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, ale przez kilka dni nie uzyskała odpowiedzi. Ambasada Izraela przy Watykanie odpowiedziała zaś krótko, że „w tej chwili nie ma informacji ani komentarza na ten temat”.

Papież Leon XIV o izraelskim ataku na jedyny kościół katolicki w Gazie (w lipcu 2025 r.)

Izrael musiałby wyrazić zgodę na wizytę głowy Kościoła katolickiego w Strefie Gazy. Żaden papież nie odwiedził Strefy Gazy, natomiast poprzednicy Leona XIV byli na drugim terytorium palestyńskim – okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu, konkretnie w Betlejem. Jan Paweł II w 2000 r., Benedykt XVI w 2009 r., a Franciszek w 2014 r. 

W Strefie Gazy na 2,2 miliona mieszkańców jest ledwie kilkuset katolików, ale odgrywali tam dużą rolę. Prowadzone przez Patriarchat Łaciński szkoły uchodziły za najbardziej prestiżowe, posyłali do nich dzieci nawet islamiści. Wspólnota ucierpiała w czasie wojny Izraela z Hamasem.

W lipcu izraelska armia ostrzelała jedyną świątynię katolicką w Strefie – kościół Świętej Rodziny w mieście Gaza, zabijając troje chrześcijan. Leon XIV powiedział, że był to kolejny „z nieustających ataków militarnych wymierzonych w cywilów i miejsca kultu” w Strefie Gazy.

Za kilka tygodni papież Leon XIV odwiedzi Turcję i Liban. Nadzieje libańskich maronitów związane z wizytą apostolską

Podróż papieża do Turcji i Libanu ma być ważna dla dialogu między Kościołem katolickim i prawosławnym oraz dla stosunków Watykanu ze światem islamu. Papież wraz z przywódcą duchowym prawosławia, patriarchą ekumenicznym Konstantynopola Bartłomiejem, poprowadzi obchody 1700. rocznicy soboru nicejskiego I (starożytna Nicea to dzisiaj tureckie miasteczko Iznik, położone niedaleko Stambułu, po azjatyckiej stronie). W tamtych czasach Kościoły były jednością, do schizmy wschodniej doszło w połowie XI wieku. 

Liban, w którym Leon XIV będzie od 30 listopada do 2 grudnia, to w kwestii bezpieczeństwa znacznie trudniejszy teren niż Stambuł i okolice. Dotknięty operacjami wojennymi Izraela, skierowanymi przeciwko proirańskiemu Hezbollahowi. Hezbollah to zarazem organizacja militarna, posługująca się terrorem, jak i najważniejsza partia i organizacja społeczna szyitów, którzy stanowią ponad jedną czwartą populacji Libanu. Najliczniejsi wśród chrześcijan są tam maronici (jedna piąta mieszkańców), katolicy obrządku wschodniego, czyli podlegający Watykanowi.

– Mamy nadzieję, że wizyta apostolska będzie znakiem jedności dla wszystkich Libańczyków, zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów, w krytycznym momencie dla naszego narodu – ogłosił maronicki patriarcha Béchara Boutros Raï. 

Kardynał Gugerotti wypowiadał się dwa dni po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa zakończenia wojny w Strefie Gazy i podpisaniu przez przywódców USA, Egiptu, Kataru i Turcji planu pokojowego w Szarm el-Szejk. Od tej pory realizacja pierwszej fazy planu napotykała trudności, Hamas wciąż nie odesłał do Izraela wszystkich ciał zakładników, a Izrael przeprowadził naloty odwetowe. Wydaje się jednak, że Trump i pozostali trzej gwaranci porozumienia są zdeterminowani i chcą zakończyć wojnę rozpoczętą dwa lata temu wielkim atakiem terrorystycznym na Izrael.

Papież Franciszek w 2015 r. odwiedził jedno z najniebezpieczniejszych miejsc świata

Zdarzało się, że papieże odwiedzali wyjątkowo niebezpieczne regiony. Tak było dziesięć lat temu, gdy Franciszek odbywał pierwszą pielgrzymkę w Afryce, obejmującą Kenię, Republikę Środkowoafrykańską (RŚA) i Ugandę.

Do ostatniej chwili nie było pewne, czy z programu nie wypadnie stolica RŚA, Bangi, która podobnie jak całe południe kraju była miejscem krwawych starć muzułmanów z chrześcijanami. Papież Franciszek przybył jednak 30 listopada 2015 r. na zaplanowane spotkanie w głównym meczecie Bangi, który znajduje się w dzielnicy PK5, wówczas będącej strefą muzułmańską odciętą od reszty stolicy pasem ziemi niczyjej. Nazwał tam chrześcijan i muzułmanów braćmi. Później odprawił mszę po drugiej stronie. Wizyta Franciszka miała duże znaczenie dla złagodzenia konfliktu. 

