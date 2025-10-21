Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są możliwości zorganizowania przez papieża Leona XIV wizyty w Strefie Gazy?

Czy są precedensy nagłych zmian w planach papieskich podróży?

Jakie znaczenie ma wizyta papieża Leona XIV na Bliskim Wschodzie dla dialogu między religiami?

Jacy papieże odwiedzali niebezpieczne regiony świata?

Teoretycznie jest to możliwe. Nagłe decyzje o zagranicznych wizytach papieskich nie są wykluczone, nie jest tak, że każda musi być planowana z wielkim wyprzedzeniem.

Kardynał Nycz: Jan Paweł II rozważał w czasie pielgrzymki w Polsce w 1999 r., czy nie udać się natychmiast do Armenii

Jak mówi „Rzeczpospolitej” kardynał Kazimierz Nycz, papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski w 1999 r. zastanawiał się, czy nie udać się natychmiast do Armenii. W ostatniej fazie raka był wówczas katolikos Karekin I, głowa Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, z którym Jan Paweł II był w wielkiej przyjaźni.

– W Krakowie rozważano, czy nie poleci specjalny samolot do Armenii. Ostatecznie z tego zrezygnowano – mówi kardynał Nycz, podkreślając, że niespodziewane elementy pielgrzymek wymagają analizy papieskiego otoczenia, Sekretariatu Stanu na temat tego, czy byłyby pożądane i bezpieczne.

Karekin I zmarł 29 czerwca 1999 r.. Jan Paweł II był w Krakowie 14-17 czerwca.