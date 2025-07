Czy armia izraelska nie wie, gdzie w Strefie Gazy jest katolicki kościół?

Czy armia izraelska nie wie, gdzie w Strefie Gazy są kościoły i dlatego przypadkowo zaatakowała w zeszły czwartek jedyną świątynię katolików? Niech każdy to sam sobie rozważy. Każdy może się też zastanowić, czy ta armia nie wie, gdzie rozdaje się wygłodzonym Palestyńczykom żywność (wciąż słyszymy, że zdobywanie pomocy humanitarnej dla wielu kończy się śmiercią, w niedzielę zginęło kilkadziesiąt osób).

Wątpliwe, by ostrzelanie katolickiego kościoła Świętej Rodziny w Gazie stało się przełomem w wojnie rozpoczętej w październiku 2023 roku po wielkim zamachu terrorystycznym Hamasu na Izrael. W szczególności, by poprawiło los cywilnej ludności. Choć, co rzadkie, biuro szefa rządu Izraela tym razem wyraziło „głęboki żal”, a nawet stwierdziło, że „każda strata niewinnego życia to tragedia”. Sam zaś Beniamin Netanjahu zadzwonił w piątek do papieża. Izraelski premier zrobił to po telefonie od Donalda Trumpa, który, jak to określiła rzeczniczka Białego Domu, „nie zareagował pozytywnie” na ostrzał kościoła.

Papież Leon XIV wymienił nazwiska chrześcijan, których zabiła izraelska armia

Oburzenie wyrażali niektórzy europejscy przywódcy, ale oni, nie mając w przeciwieństwie do Trumpa żadnego wpływu na Izrael, mogą się tylko przyłączyć do słów Leona XIV, który w niedzielę powiedział do chrześcijan Bliskiego Wschodu: „Podzielam wasze poczucie bezradności”.

Papież, nie wymieniając nazwy „Izrael”, mówił, że ostrzelanie kościoła jest kolejnym „wśród nieustających ataków militarnych wymierzonych przeciwko ludności cywilnej oraz miejscom kultu w Gazie”. Tamtejszą wojnę nazwał barbarzyńską i wezwał do jej natychmiastowego przerwania.

Wymienił też nazwiska trzech zabitych w wyniku izraelskiego ataku. To Saad Isa Konstandi Salam, Fumia Isa Latif Ajad i Nadżwa Ibrahim Latif Abu Dawud.