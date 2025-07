Będzie centralny rejestr biegłych

W myśl projektowanych przepisów, aby zostać biegłym sądowym, trzeba będzie uzyskać certyfikat wydawany przez Komisję Certyfikacyjną Biegłych Sądowych i Instytucji Opiniujących oraz uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Biegłych Sądowych i Instytucji Opiniujących. Zgodnie z projektem prawo do wydawania opinii i wykonywania innych czynności biegłego będzie przysługiwało biegłym sądowym i instytucjom opiniującym (które również będą musiały uzyskać odpowiedni certyfikat i wpis do rejestru).

Nadal możliwe będzie jednak też powoływanie tzw. biegłych ad hoc. Projekt przewiduje bowiem, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy powołanie biegłego sądowego będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione, do wykonywania czynności biegłego może być zobowiązana także osoba fizyczna, która ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie. Analogiczne rozwiązanie będzie miało zastosowanie także do instytucji opiniującej.

Jak zapewniają autorzy przepisów, choć biegli ad hoc nie będą podlegali certyfikacji, to ich kompetencje powinny być sprawdzone przez organ procesowy powołujący biegłego bądź instytucję naukową lub specjalistyczną do wydania opinii w konkretnej sprawie.