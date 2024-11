Minister Adam Bodnar ma plan na usprawnienie sądów

– Sprawne sądy dla obywateli to jeden z najważniejszych priorytetów reformy wymiaru sprawiedliwości. Chcemy doprowadzić do tego, by obywatele faktycznie mieli poczucie, że nie trwa tylko dyskusja na temat ustroju sądów, ale faktycznie one zaczynają lepiej funkcjonować – mówił w czwartek Adam Bodnar, przedstawiając „10 filarów” poprawy sytuacji w sądownictwie, które resort zamierza wdrażać w latach 2025–2026. Wiele z nich było już wcześniej zapowiadanych przez MS, jak np. reforma systemu biegłych sądowych.

1. Certyfikacja biegłych

Zespół pod kierownictwem prof. Tadeusza Tomaszewskiego przygotowuje projekt, który zakłada m.in. utworzenie systemu certyfikowania biegłych i ośrodków opiniujących, co ma być zadaniem Komisji Certyfikacyjnej. Instytucja ta ma działać na wzór Państwowej Komisji Akredytacyjnej certyfikującej wyższe uczelnie. Będzie powołana przez ministra sprawiedliwości, ale ma mieć odrębną strukturę i niezależność. Dzięki powołaniu jednej centralnej instytucji powstanie jedna lista biegłych. Minister Bodnar zapewnił też, że nastąpi również wzrost wynagrodzeń dla biegłych. To ważne, bo właśnie często kwestie finansowe najczęściej leżą u podstaw braku chętnych ekspertów, a co za tym idzie, długiego oczekiwania na ekspertyzę, nie zawsze najlepszej jakości.

Projekt jest już na ukończeniu. – Chcemy, by ustawa zaczęła obowiązywać od stycznia 2026 roku – mówi Adam Bodnar.



2. Digitalizacja akt

Resort zamierza też położyć większy nacisk na digitalizację. W planach ministerstwa jest m.in. powiązanie Krajowego Rejestru Sądowego czy systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych z aplikacją mObywatel. Planowane jest również utworzenie zupełnie nowego systemu do obsługi Krajowego Rejestru Karnego czy Krajowego Rejestru Sprawców na Tle Seksualnym, a także nowego interfejsu współpracy z urzędnikami w Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz w Rejestrze Zastawów.

– Zależy nam bardzo na digitalizacji akt postępowań, wykorzystywaniu nowych technologii do wyciągania różnych danych z dokumentów, które wpływają do sądów, i zwiększeniu możliwości udostępniania akt w formie cyfrowej – powiedział minister Bodnar, zapowiadając, że w drugim kwartale przyszłego roku zostanie przeprowadzony pilotaż nowych rozwiązań.